GUAÇUÍ | Mais de 3 mil litros de óleo de cozinha usado são recolhidos em 2022

today2 de janeiro de 2023 remove_red_eye22

Um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água. Isso porque suas substâncias não se dissolvem na água causando sérios danos ao meio ambiente

No mês de dezembro do ano passado o projeto de reciclagem do óleo de cozinha usado completou um ano de funcionamento em Guaçuí, atingindo a marca de 3.214 litros que foram recolhidos e consequentemente em sua maioria, deixaram de ser descartados irregularmente.

O óleo de cozinha é um produto muito usado no dia a dia. Mas, após o uso, seja em restaurantes ou em casa mesmo, o que você faz com o que sobra? Muitas pessoas jogam na pia ou até mesmo no vaso sanitário, sem saber que esse produto é totalmente reciclável.

Somente no dia 30 de dezembro foram recolhidos quase 100 litros de óleo dos 400 já encaminhados pela Bella Pizza à secretaria de Meio Ambiente, a exemplo de várias empresas que já aderiram e apoiam o Projeto Recicla Guaçuí.

Reciclar o óleo de cozinha é uma ação de grande importância, pois a capacidade poluente da substância é muito alta, desta forma o descarte do óleo não deve ser feito no ralo da pia, no vaso sanitário e nem com o lixo orgânico. Isso porque um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água, e quando despejadas nos cursos d’água não se dissolvem, causando o descontrole do oxigênio e a morte de peixes e outras espécies. O óleo de cozinha jogado na pia e nos ralos provoca a impermeabilização das fossas sépticas e entupimento das redes de esgoto e drenagem, o que com as fortes chuvas causa os alagamentos e as enchentes em muitos lugares, podendo causar danos irreversíveis ao meio ambiente, sem contar que em contato com o solo há contaminação e mais sujeira.

Vale lembrar que para o descarte adequado do resíduo por pessoa física, o óleo usado deve ser armazenado em garrafa pet devidamente fechada ou lacrada com a tampa, para que não haja derramamento durante o transporte, causando poluição e poderá ser entregue diretamente na sede da Semmam na Praça do Meio Ambiente, onde já está funcionando um Ecoponto de entrega.

Todo o óleo de cozinha usado recolhido é encaminhado para o Estado do Rio de Janeiro onde é transformado em biodiesel, tendo como principal finalidade de substituir o óleo diesel usado em automóveis pesados como caminhões e ônibus. Ele pode ser usado em motores a combustão interna com ignição por compressão ou para geração de outro tipo de energia que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil.

Orientações sobre o descarte do óleo de cozinha usado

– Deixe o óleo esfriar.

– Não misture com água.

– Não precisa coar.

– Coloque em uma garrafa pet.

– Mantenha longe do fogo.

– Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

– Entregue no Ecoponto na Praça do Meio Ambiente.