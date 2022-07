GUAÇUÍ | Praça João Acacinho recebe quatro árvores símbolo do Estado do ES

Na manhã desta terça-feira (12) alunos do 8º ano da Escola Municipal Deocleciano de Oliveira plantaram na Praça João Acacinho, quatro mudas de jequitibá-rosa, árvore nativa do Brasil e símbolo do Estado do Espírito Santo.

A árvore foi declarada símbolo do Estado, por meio da Lei nº 6.146, de 08 de fevereiro de 2000: “Declara o jequitibá-rosa, árvore símbolo do Estado do Espírito Santo, institui o Dia Estadual do jequitibá-rosa no dia 21 de setembro e dá outras providências”.

A secretaria municipal de Meio Ambiente adquiriu 18 grandes mudas que estão sendo plantadas em pontos estratégicos da cidade, de acordo com orientações do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Importante destacar também que um jequitibá-rosa, batizada como “O Patriarca”, localizado na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, com idade estimada de 600 anos, é considerada a árvore mais antiga do Brasil.

Outras espécies já foram plantadas na Praça João Acacinho, como paineira-rosa, ipês de cores variadas, quaresmeira, dentre outras, visando a substituição de algumas já apresentando declínio com redução de desenvolvimento e consequentemente vida útil abreviada pela idade e outros fatores.

Plantando o futuro

Espécie nativa brasileira de grande importância histórica, ambiental e econômica. Sua intensa exploração e utilização colocaram a espécie em ameaça de extinção atualmente. É reconhecidamente uma espécie florestal de grande potencial produtivo em reflorestamentos comerciais puros, mistos e sistemas agroflorestais, devido as suas ótimas características silviculturais.

Utilidade

A árvore é exuberante e muito ornamental, podendo ser empregada no paisagismo de parques e praças públicas. Esta árvore é tão monumental e admirada que emprestou seu nome a cidades, ruas, palácios, parques, etc. Como planta tolerante à luz direta é excelente para plantios mistos.

Nome popular: jequitibá rosa

Nome científico: Cariniana legalis Kuntze

Família: Lecythidaceae