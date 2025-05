Guarapari conquista vaga na maior Mostra Nacional de Saúde Pública do Brasil

A Prefeitura de Guarapari celebra o reconhecimento de uma importante iniciativa desenvolvida no município.

O projeto “Saber Crescer”, idealizado por servidoras da Unidade de Saúde de Camurugi, foi um dos grandes destaques da 8ª edição da Mostra “Espírito Santo, Aqui Tem SUS” e garantiu vaga na etapa nacional da premiação.

A iniciativa, criada pela enfermeira Denise Silva Barros, da Unidade de Saúde de Camurugi, com coautoria de Hozana Silva da Silva, auxiliar de enfermagem, e apoio institucional da agente comunitária de saúde Márcia Souza Cláudio, conquistou o 3º lugar geral entre os 63 trabalhos inscritos e, com pontuação de 84,16, garantiu o 1º lugar entre os projetos da Região Metropolitana.

Agora, Guarapari estará entre os 16 municípios que representarão o Espírito Santo na 20ª Mostra Nacional “Brasil, Aqui Tem SUS”, que acontecerá entre os dias 15 e 18 de junho de 2025, durante o XXXVIII Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, em Belo Horizonte (MG).

O projeto “Saber Crescer” tem como objetivo promover a saúde integral dos adolescentes, fortalecendo a atenção básica por meio de uma abordagem intersetorial entre escola, unidade de saúde e comunidade local. A proposta envolve a realização de oficinas e palestras interativas, ampliação de atendimentos individuais, oferta de exames e encaminhamentos à rede de saúde.

A iniciativa visa prevenir comportamentos de risco comuns na adolescência, como gravidez precoce, uso de substâncias psicoativas e evasão escolar, promovendo um ambiente mais seguro e saudável para o desenvolvimento dos jovens.

A enfermeira Denise Silva Barros destaca que o projeto nasceu da necessidade de ampliar o cuidado com os adolescentes de forma contínua e integrada.

“O ‘Saber Crescer’ é um esforço coletivo para garantir que nossos adolescentes tenham acesso à informação, cuidado e acolhimento, sempre com a parceria entre escola, saúde e comunidade”.

Já Hozana Silva da Silva comemora o reconhecimento estadual e reforça a importância da união entre saúde e educação. “É muito gratificante ver o nosso trabalho entre os melhores do estado e saber que vamos representar Guarapari e o Espírito Santo em um evento de tamanha relevância nacional. Isso mostra que estamos no caminho certo”.

A Prefeitura de Guarapari parabeniza todas as profissionais envolvidas e celebra essa importante conquista, que reforça o compromisso do município com a promoção da saúde e o fortalecimento do SUS.