Guarapari é confirmada como sede da edição nacional do Jubs Praia 2026

today5 de setembro de 2025 remove_red_eye34

Guarapari será a cidade-sede do Jogos Universitários Brasileiros Praia 2026. O anúncio oficial foi feito na quinta-feira (04) por Alim Maluf Neto e Luciano Machado, presidente e vice-presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), respectivamente, em João Pessoa (PB), onde acontece a edição deste ano da competição.

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, o secretário de esportes da cidade, Lennon Monjardim e o presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec), Gustavo Amorim, também participaram da solenidade.

A etapa de praia dos Jogos Universitários Brasileiros – o maior evento esportivo universitário da América Latina deve reunir mais de 2 mil estudantes atletas, de 17 a 25 anos, vindos de todas as regiões do país, consolidando o município como referência nacional em turismo esportivo.

De acordo com a Confederação, a competição será realizada entre os dias 03 e 09 de maio, com a arena esportiva montada na Praia de Meaípe. A previsão é que o torneio tenha, pelo menos, 12 modalidades, entre elas: beach soccer, beach tennis, beach wrestling, futevôlei, vôlei de praia, surf, entre outros.

Durante a cerimônia foi exibido um vídeo institucional apresentando Guarapari como destino de belezas naturais e infraestrutura preparada para receber grandes competições.

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, celebrou a confirmação e ressaltou como eventos como esse são importantes para a cidade se desenvolver ainda mais.

“Estamos muito felizes com essa confirmação. Guarapari tem se acostumado a receber grandes eventos e é muito importante que a gente siga nesse caminho. Receber estudantes de todo o Brasil na nossa cidade será um privilégio muito grande e traz benefícios também para o turismo e economia da nossa cidade, já que este torneio ajuda a elevar a taxa de ocupação dos hotéis e movimenta o comércio local”, destacou.

O secretário de Esporte e Lazer, Lennon Monjardim, também comemorou a escolha de Guarapari. “O JUBs Praia será um marco para o esporte do município. Além de movimentar nossa economia e gerar visibilidade, esse evento vai inspirar nossos jovens e incentivar ainda mais a prática esportiva. Estamos orgulhosos e comprometidos em realizar uma edição memorável”, afirmou.