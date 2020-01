Guarapari e Piúma vai receber o 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante

today6 de janeiro de 2020 remove_red_eye31

Verão, praia, sol e…cinema! Guarapari e Piúma são uma das cidades que vão receber sessões de cinema ao ar livre em janeiro, dentro da programação do 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante.

A abertura do festival acontece no dia 10 de janeiro em Guarapari com a exibição do curta-metragem ‘Monazi’, produzido pelos alunos de escolas municipais e estaduais de Guarapari. Durante a exibição do curta, 12 alunos, acompanhados pelo músico e compositor Fábio Carvalho, vão apresentar ao vivo a música tema do filme. Flauta, violões, percussão e a casaca são os instrumentos escolhidos para dar vida à trilha sonora.

Logo depois, entra em cena o filme de comédia nacional ‘Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral’, filme escolhido com a consultoria de Samantha Brasil, antropóloga, curadora e crítica de cinema, que tem direção de Halder Gomes e é estrelado por Edmilson Filho, Chico Diaz, e Samantha Schmutz. A noite termina com o show “Quero, Quero”, de Tunico da Vila, grande revelação do samba contemporâneo e filho de Martinho da Vila.

No dia 11 de janeiro o evento continua em Guarapari, na Praia do Morro, com uma sessão exclusiva do 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória, com os filmes: Lily´s Hair (Raphael Gustavo da Silva, FIC, GO), O Malabarista (Iuri Moreno, ANI, GO), Na Casa da Bisa (Realização coletiva, FIC, RJ), Metamorfose (Jane Carmen Oliveira, ANI, MG), Arani Tempo Furioso (Roobertchay Domingues Rocha, FIC, ES), Vida Real (Camila Mezzeti e Ramon Faria, ANI, MG), Guri (Adriano Monteiro, FIC, ES), e 8 Patas (Fabrício Rabachim, ANI, SP) (Fora de Competição). Para fechar a programação no balneário, um show pra lá de animado com o BatuQdellas, bateria formada apenas por mulheres.

Com esse formato itinerante, o festival atende cidades da região metropolitana e interior, levando a exibição de filmes brasileiros, música e atividades de formação cultural para locais que, tradicionalmente, não têm as mesmas oportunidades e diversidade de programação cultural que os grandes centros urbanos.

“O foco do itinerante está na democratização do acesso ao cinema e na descentralização das atividades culturais que o projeto oferece. É importante divulgar as produções brasileiras para além das capitais e grandes cidades. A Rota Verão exibe perto de praias, em locais de férias e diversão, produções nacionais que tem pouca entrada em salas de cinema convencionais. A tela de cinema à beira da praia é um momento especial para muitos moradores e turistas”, celebra a diretora do Festival, Lucia Caus.

Monazi

Guarapari foi a cidade sede de duas oficinas de formação em dezembro, Trilha Sonora e Realização em Cinema e Vídeo, realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Guarapari, Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari, com o Núcleo de Tecnologia Educacional e Formação Continuada de Guarapari e Secretaria de Estado de Educação.

Os participantes são alunos das redes municipal e estadual de ensino, dos 7º e 8º anos que durante dezembro produziram o curta-metragem ‘Monazi’. A Oficina de Realização em Cinema e Vídeo foi ministrada pelo oficineiro Bernard Lessa, cineasta e fotógrafo. Seu curta-metragem mais recente (‘A Casa Térrea’) foi exibido no Festival de Cinema de Vitória e faz parte de um projeto chamado ‘A Mulher e o Rio’, que encontra-se em fase de finalização. Já a oficina de Trilha Sonora foi conduzida pelo músico e compositor Fábio Carvalho, que conta com mais de 25 anos de experiência atuando e promovendo a cena musical espírito-santense. O tradicional Radium Hotel, um dos mais importantes hotéis da história do Estado, que recebeu personalidades capixabas e nacionais e viveu sua época de ouro nos anos 1950, é um das estrelas do curta-metragem.

10 de janeiro – Guarapari

– Exibição do filme produzido nas oficinas de Realização em Cinema e Vídeo e Trilha Sonora com alunos da rede de ensino municipal e estadual com Trilha Sonora tocada ao vivo



– Exibição do filme Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral

– Sorteio de bicicleta e brindes

– Show com Tunico da Vila

Praia do Morro (próximo ao Quiosque 18)

19 horas

Entrada gratuita

11 de janeiro – Guarapari

– Exibição da Sessão 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória

– Sorteio de bicicleta e brindes

– Show com BatuQdellas

Praia do Morro (próximo ao Quiosque 18)

19 horas

Entrada gratuita

25 de janeiro – Piúma

– Exibição do filme Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral



– Sorteio de bicicleta e brindes

Praça Dona Carmen

19 horas e 30 minutos

Entrada gratuita