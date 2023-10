GUARAPARI | Farmácia Básica de Bela Vista terá horário de atendimento estendido

Com o objetivo de agilizar o atendimento na dispensação de medicamentos da Unidade de Saúde Pedro Machado, de Bela Vista, a partir da próxima segunda-feira (30), a farmácia Básica da unidade irá funcionar em caráter de experiência por 30 dias. Neste período, o horário para atendimento passará a ser das 07 às 12h e das 13 às 15h.

A secretária de Saúde, Alessandra Albani, ressalta o investimento realizado durante o segundo semestre até a presente data, somando cerca de R$ 2,3 milhões na aquisição de medicamentos essenciais.

“Esse investimento fortaleceu a infraestrutura da assistência farmacêutica, contribuindo para um índice de cobertura de 93,23% na cidade, demonstrando o empenho de Guarapari em garantir o acesso universal a medicamentos”.

A equipe da assistência farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) é composta por 13 farmacêuticos, que trabalham para atender mais de 14 mil pacientes a cada mês. O município dispõe de 8 pontos de dispensação, além da reconhecida Farmácia Cidadã, que desempenha um papel fundamental em oferecer serviços farmacêuticos essenciais.

De acordo com a coordenadora de assistência farmacêutica, Patrícia Marques, a mudança de funcionamento da farmácia na unidade Pedro Machado, em Bela Vista, foi necessária devido ao aumento da dispensação dos medicamentos na unidade.

“A Farmácia Básica foi programada visando atender toda a população que reside na região de Bela Vista, São Gabriel, Fátima Cidade Jardim e São José”, disse.

Saiba onde estão localizadas as farmácias básicas e das estratégias do município, com os dias e horários de funcionamento:

– Farmácia do Centro Municipal: funciona todos os dias da semana, das 7 às 15h, sem fechar para o almoço.

– Unidade de Kubitschek: funciona todos os dias da semana, das 7 às 12h e 13 às 16h.

– UBS Amarelos: funciona uma vez na semana, na sexta-feira das 7h30 às 12h e das 13 às 15h30.

– USF Luiz Buback, em Reta Grande: funciona uma vez por semana, na quarta-feira 7h30 às 12h e das 13 às 15h30.

– Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA): funciona todos os dias da semana, das 7 às 12h e 13 às 16h. Obs: para pacientes específicos do CTA.

– Unidade de Setiba: segunda, terça e quinta-feira, das 7 às 12h e das 13 às 16h.

– Unidade Pedro Machado, em Bela Vista: das 7 às 12h e das 13 às 15h (período de experiência por 30 dias).

– Alto Custo: segunda a quinta, das 7 às 12h e das 13 às 15h.

Na sexta-feira, somente serviço interno, não é realizado atendimento ao público.

– Farmácia na UPA – 24hs, para pacientes atendidos na unidade.