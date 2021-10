GUARAPARI | Identificado rapaz morto carbonizado em acidente

today24 de outubro de 2021 remove_red_eye95

Foi identificado o motorista que morreu carbonizado no grave acidente que aconteceu na madrugada deste domingo (24), na BR 101, em Guarapari, trata-se de Dherman Herpst, de 23 anos.

Ele, que tinha uma filha de 6 anos e era solteiro, morreu após o veículo que conduzia, um Toyota Corolla, colidir com um caminhão e uma carreta por volta de 1h. A menina é fruto de um relacionamento do rapaz com sua ex-namorada.

A mãe de Dherman, Ivanete Santos Souza, confirmou a morte do filho nas redes sociais e agradeceu a todos pelas palavras de consolo.