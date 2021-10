GUARAPARI | Grave acidente na BR 101 mata motorista carbonizado

today24 de outubro de 2021 remove_red_eye174

Um grave acidente na madrugada deste domingo (24), na BR 101, em Guarapari, causou a morte de um motorista carbonizado e dois feridos.



A colisão, que aconteceu por volta de 1h, envolveu três veículos: um carro, uma carreta e um caminhão.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do Corolla tentou ultrapassagem em uma curva e colidiu de frente com a carreta, atingindo também o caminhão que tentava ultrapassar. Na ocasião os três veículos pegaram fogo.



Os condutores dos caminhões foram socorridos para unidades de saúde de Cachoeiro de Itapemirim e a UPA de Guarapari. Já o corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito o exame cadavérico que apontará a causa da morte, e em seguida liberado para os familiares.



O caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Guarapari.



foto Instagram/@danilocunha83