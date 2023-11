GUARAPARI | Inscrições abertas para cursos do Programa Incluir Mundo do Trabalho

A prefeitura de Guarapari, por meio do “Programa Incluir Mundo do Trabalho”, abriu inscrições para os cursos de bartender; drinques e coquetéis de verão; como vender na internet, utilizando as redes sociais; técnicas de venda e atendimento ao cliente.

A oferta dos cursos é proveniente da contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), responsável pela aplicação dos mesmos. Os cursos ocorrerão entre os meses de novembro a dezembro, das 18h às 21h, no CREAS, localizado na Rua Almirante Tamandaré, nº 165 – em Olaria.

As inscrições acontecem na sede do Programa Incluir Mundo do Trabalho, na Rua Santo Antônio, n° 213 – Muquiçaba.

De acordo com a secretária de Trabalho, Assistência e Cidadania, Breila Mardegan, essa contratação do SENAC vai promover a formação e qualificação profissional gratuita, como também irá proporcionar oportunidades de ingresso no mercado de trabalho para a população.

“O Programa Incluir Mundo do Trabalho tem como objetivo auxiliar as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza a desenvolver autonomia e protagonismo a partir da inclusão socioprodutiva.”, explicou.