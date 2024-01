Guarapari lança edital com 55 vagas para Secretaria de Assistência Social

today12 de janeiro de 2024 remove_red_eye81

A prefeitura de Guarapari lançou o edital do processo seletivo para contratação temporária de 55 profissionais para as vagas de coordenador, supervisor, orientador social/educador social, cuidador social, auxiliar de cuidador, cozinheiro e auxiliar de serviços gerais.

As inscrições para o processo seletivo simplificado serão realizadas pessoalmente entre os dias 18 e 19 de janeiro, na sede administrativa da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, situada à Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis, Muquiçaba, das 9h às 11h e, das 13h às 17h.

O resultado parcial do processo seletivo simplificado será divulgado no site da prefeitura de Guarapari (www.guarapari.es.gov.br), no site do Diário Oficial dos Municípios – DOM/ES https://ioes.dio.es.gov.br/dom, no próximo dia 25.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 30/01/2024, no Diário Oficial dos Municípios (DOM) e disponível no endereço eletrônico (https://ioes.dio.es.gov.br/dom).

Saiba mais no link: https://www.guarapari.es.gov.br/selecao/detalhes/155/edital-do-processo-seletivo-setac-003-2024