GUARAPARI | Moto Litoral lança nova Honda Sahara 300 no sábado (27)

today23 de janeiro de 2024 remove_red_eye48

A Moto Litoral, concessionária de referência Honda em Guarapari e região, promove, no próximo dia 27 de janeiro, o lançamento da nova trail da marca: Sahara 300.

O evento, aberto a todos, contará com café da manhã especial e apresentação dos modelos, além de test rive, das 09h às 13h.

O gerente de vendas da Moto Litoral, Wanderlei Braga, garante que os apaixonados por motos não podem ficar de fora do evento.

“Por ser uma motocicleta de 300 cilindradas e termos um público muito grande que é apaixonado por esse tipo de moto, a expectativa é grande. As pessoas vão conhecer em detalhes, principalmente por estarmos com as três versões dela no salão de vendas”, pontua.

A Sahara 300, nova trail da Honda, chegou com atualizações para promover experiências inesquecíveis dentro da categoria. A família da nova Sahara 300 teve início com a XL 250R. Desde então marcou gerações com modelos como a XLX 350R, NX4 Falcon, e NX 350 Sahara, que esbanjava personalidade e versatilidade, inspirando o nome do novo modelo.

Uma das atrações do lançamento é o test ride, que promete ser uma oportunidade única para o público que prestigiar o evento de lançamento da loja.

“A expectativa maior é pelo teste da motocicleta. Nesse dia, a pessoa vai poder testar, pilotar, com certeza teremos um público muito grande para o lançamento da Sahara 300”, conclui Wanderlei.

Serviço

Lançamento Sahara 300

Quando: 27 de janeiro, das 09h às 13h

Onde: Moto Litoral – Rua João Ricardo Haddad, 165, Muquiçaba | Guarapari/ES

Evento aberto ao público

Mais informações: @motolitoral