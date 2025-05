GUARAPARI | Praia do Morro recebe surfistas e bodyboarders neste sábado (10)

A Praia do Morro será palco de um grande encontro entre o surf e o bodyboard neste sábado (10), a partir das 8h, em frente aos quiosques 2 e 3. O evento marca o retorno das atividades da escolinha de surf e promete movimentar o cenário esportivo da cidade com clínicas, música ao vivo e a presença de mais de 200 atletas.

Realizado pela Secretaria Municipal de Esportes de Guarapari, com apoio da ASG – Associação de Surf de Guarapari –, o encontro integra o projeto Campeões de Futuro, do Governo do Estado, que tem como foco o desenvolvimento esportivo de crianças e adolescentes.

Nesta edição, o Campeões de Futuro celebra um marco histórico: o maior número de inscritos na modalidade de bodyboard, com 100 atletas confirmados. A expectativa é reunir cerca de 200 participantes somando as duas modalidades.

De acordo com o secretário de Esportes, Lennon Monjardim, o evento simboliza um novo momento para o esporte em Guarapari. “Estamos reativando a escolinha de surf, que é fundamental para incentivar novos talentos e garantir um futuro promissor para nossos jovens atletas. A Praia do Morro é um cenário que fortalece o esporte na cidade, e será o espaço das aulas do projeto Campeões de Futuro”, destacou.

Durante o evento, a população poderá participar de aulas abertas de surf e bodyboard, com acompanhamento dos professores da Secretaria de Esportes: Cid Lisboa, responsável pela modalidade de surf, e Marquinhos Mascarenha, à frente do bodyboard. A programação contará ainda com apresentações musicais, criando um ambiente descontraído e voltado para a valorização do esporte, da cultura praiana e da formação cidadã.

