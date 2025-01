GUARAPARI | Prefeito Rodrigo Borges anuncia aumento do Ticket Feira para servidores

today7 de janeiro de 2025 remove_red_eye241

O anúncio foi feito durante reunião do Sintrag

Durante a primeira Assembleia do Sintrag (Sindicato dos Servidores da Administração Direta, Indireta e do Poder Legislativo de Guarapari) de 2025, que ocorreu na última segunda-feira (6), o novo prefeito, Rodrigo Borges, anunciou aos servidores, o aumento do Ticket-Feira.

A reunião foi realizada no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença de servidores efetivos do município, vereadores, além do prefeito. O tema principal da reunião foi a Data Base 2025, que trata dos ajustes salariais e das condições de trabalho dos servidores municipais.

Durante o encontro, o prefeito subiu à tribuna e revelou que o valor do Ticket Feira será reajustado de R$ 30 para R$ 100, beneficiando todos os servidores da administração municipal. Em sua fala, Rodrigo Borges destacou que, embora o aumento não vá transformar a vida de ninguém de forma radical, ele é um símbolo do comprometimento da administração municipal com os servidores.

“Eu sei que R$ 100,00 não vai mudar a vida de ninguém, mas é um sinal de que a administração está pensando nos servidores”, afirmou Borges.

O prefeito aproveitou a oportunidade para falar sobre o planejamento financeiro da gestão. Segundo ele, a medida faz parte de um esforço contínuo para equilibrar as contas públicas e melhorar o orçamento municipal. Borges explicou que, ao enxugar alguns cargos, será possível garantir mais recursos para aumentar os benefícios dos servidores.

“Estamos trabalhando para enviar à Câmara Municipal um pacote de projetos de lei que tem como objetivo reorganizar a administração e tornar a folha de pagamento mais equilibrada. Com isso, será possível aumentar os benefícios e oferecer melhores condições de trabalho para todos”, completou o prefeito.