GUARAPARI | Quase 40 blocos vão animar o ‘Carnapari’ pela 1ª vez na história

13 de fevereiro de 2025

O carnaval de Guarapari, que ganhou sua identidade própria sob o nome de “Carnapari”, promete ser o melhor carnaval de todos os tempos. Com as ruas decoradas para receber moradores e turistas no clima da festa, pela primeira vez na história, 37 blocos de rua, espalhados de norte a sul da cidade, vão animar os foliões.

O conceito de Carnapari vai além da festa e foi pensado para fortalecer a conexão entre os cidadãos e a cidade, ‘guaraparisando’ nossa festa. “A logomarca do carnaval é um reflexo dessa proposta, incorporando as cores do brasão municipal e elementos gráficos que fazem alusão ao mar, símbolo da cidade”, destaca o gerente de criação da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcos), Clodoaldo Karninke.

O evento também ganhou um slogan: “Onde o mar embala a folia e o samba vira alegria”, em homenagem à mistura de samba e natureza, com o mar funcionando como o cenário perfeito para a animação dos blocos.

A folia será restrita a um total de cinco horas, com uma hora de esquenta e quatro horas de desfile para cada bloco. Todas as instalações, como palco ou trio elétrico, precisam passar pela análise da Prefeitura para garantir que não interfiram na mobilidade urbana ou causem transtornos à população. Caso um trio elétrico, por exemplo, fique parado em determinado ponto, é possível que ele seja autorizado, desde que não atrapalhe o tráfego.

Os responsáveis pelos blocos também deverão seguir as normas de segurança e cumprir todos os regulamentos estabelecidos. Caso descumpram alguma norma estarão sujeitos a penalidades, como a impossibilidade de realizar o evento no próximo ano.

“Guarapari se prepara para viver dias de muita folia, tradição e união, celebrando não só o carnaval, mas o orgulho de ser guarapariense. Será o melhor carnaval dos últimos tempos”, completa o secretário de Cultura, Peterson de Castro.

O Carnapari é realizado pela Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Cultura, e Turismo, e o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau.

PROGRAMAÇÃO BLOCOS – AVENIDA JOAQUIM DA SILVA LIMA- CENTRO

01 DE MARÇO – SÁBADO

Bloco Vai na Fé: 17h

Bloco Misses: 19h

Bloco Beleza Negra: 20h

Bloco Central: 21h

Bloco Olaria 2000: 22h

Bloco Sururu: 23h

Bloco Papadefus: 00h

02 DE MARÇO – DOMINGO

Bloco Papinha: 16h

Bloco Rama: 20h

Bloco Turma do Funil: 21h

Bloco Amigos da Fonte: 22h

Escola de Samba Guarapari Imperial: 23h

Escola de Samba Acadêmicos JK: 00h30

03 DE MARÇO – SEGUNDA

Bloco Vai na Fé: 18h

Bloco Turma do Funil: 20h

Bloco Olaria 2000: 21h

Escola de Samba Olaria Olariô: 23h

Escola de Samba Juventude Muquiçaba: 00h30

04 DE MARÇO – TERÇA

Bloco Papinha: 16h

Bloco Misses: 19h

Bloco Central: 20h

Bloco Rama: 21h

Bloco Amigos da Fonte: 22h

Bloco Sururu: 23h

Bloco Papadefus: 00h

PROGRAMAÇÃO BLOCOS DE RUA NOS BAIRROS

22 DE FEVEREIRO – SÁBADO

Bloco Aero Open Folia – Aeroporto (Rua José Ktoling): 17h às 23h

Bloco Dule – Praia Dule: 15h às 22h

28 DE FEVEREIRO – SEXTA

Bloco Congo – Praia do Morro: 19h30 às 21h

Bloco Dule – Praia Dule: 15h às 22h

Bloco Funil – Hotel Coronado, passando pela Praça do Bradesco, Rua Mercedes Costa Pimentel, subindo pela Avenida Joaquim da Silva Leite, retornando à Praça do Coronado: 19h

01 DE MARÇO – SÁBADO

Bloco das Montanhas – Buenos Aires: 17h às 22h

Bloco Amigos da Enseada – Praia de Bacutia e Peracanga: 15h às 19h

Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho – Meaípe: 18h às 21h30

Bloco Xapuri – Guilherme – Perocão: 16h às 20h

Bloco de Carnaval do Mex – Praia do Morro: 20h às 22h

Bloco Dule – Praia Dule: 15h às 22h

Bloco Resenha dos Amigos – Una: 18h às 23h

Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h

Bloco do Alair – Bacutia e Peracanga: 20h às 23h

Bloco Turma do Funil – Praça Coronado: 13h às 17h

Banda de Axé (Trio) – Santa Monica: 20h às 23h

02 DE MARÇO – DOMINGO

Bloco Aero Bloco – Aeroporto (Rua José Ktoling): 17h às 23h

Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho – Meaípe: 18h às 21h30

Bloco das Piranhas – Perocão: 17h às 22h

Bloco Nóis Num Liga – Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30

Bloco Concentra Mais Não Sai – Praia do Morro: 20h às 22h

Bloco The Cow – Praia do Morro: 18h às 21h

Bloco Dule – Praia Dule: 15h às 22h

Bloco Pirata’s – Santa Mônica: 16h às 21h

Bloco Resenha dos Amigos – Una: 18h às 23h

Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h

Bloco Paredão do Índio – Bela Vista: 18h às 23h

Bloco Pé de Cana – Kubitschek: 17h às 22h

Bloco Esporte é Vida – Prainha São Pedro: 19h às 21h

Bloco Santa Rosa Folia – Santa Rosa: 15h às 20h

Bloco Turma do Funil – Praça Coronado: 13h às 17h

03 DE MARÇO – SEGUNDA

Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho – Meaípe: 18h às 21h30

Bloco dos Pescadores – Perocão: 16h às 21h

Bloco Nóis Num Liga – Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30

Bloco de Carnaval do Mex – Praia do Morro: 20h às 22h

Bloco Caranguejo Valente – Santa Mônica: 17h às 22h

Bloco Superpoderosas – Setiba: 17h às 22h

Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h

Bloco Paredão do Índio – Bela Vista: 17h às 23h

Bloco Esporte é Vida – Prainha São Pedro: 19h às 21h

Bloco Santa Rosa Folia – Santa Rosa: 15h às 20h

Bloco Turma do Funil – Praça Coronado: 13h às 17h

Bloco Papadefus – Praia do Morro: 16h às 20h

04 DE MARÇO – TERÇA

Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho – Meaípe: 18h às 21h30

Bloco dos Pescadores – Perocão: 16h às 21h

Bloco Concentra Mais Não Sai – Praia do Morro: 20h às 22h

Bloco Pirata’s – Santa Mônica: 16h às 21h

Bloco Cuzcuz – Setiba: 15h30 às 19h

Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h

Bloco do Alair – Praia de Bacutia e Peracanga: 18h30 às 22h

Bloco Santa Rosa Folia – Santa Rosa: 15h às 20h

Bloco Turma do Funil – Praça Coronado: 13h às 17h