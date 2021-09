Guarapari | Escelsa vai substituir lâmpadas de maior consumo de moradores por LED

A cidade de Guarapari recebe o posto de troca da quinta edição do projeto Eficiência Solidária da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, que fará a substituição de lâmpadas de maior consumo (incandescentes ou fluorescentes compactas) por LED para clientes residenciais. A partir desta segunda-feira, 27, até o dia 09 de outubro, serão distribuídas 15 mil lâmpadas. O posto de troca está instalado na Praça Philomeno Pereira Ribeiro, em Muquiçaba, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e sábado, das 9h às 13h.

A ação tem como objetivo incentivar a utilização correta e segura da energia elétrica, beneficiando os moradores da área de concessão. Nesta edição do projeto serão disponibilizadas 90 mil lâmpadas. Além de Guarapari, o Eficiência Solidária já passou pela cidade de Viana e sua rota esse ano seguirá ainda para os municípios de: Domingos Martins, Marechal Floriano, Venda Nova, Jeronimo Monteiro e Rio Novo do Sul. Além das lâmpadas para os clientes, ao final do programa, 250 lâmpadas LED tubulares serão doadas a instituições sociais.

Desde o início do projeto, em 2016, cerca de 178 mil lâmpadas foram trocadas. A economia de energia gerada foi de 5.999 megawatts-hora/ano (MWh/ano), o que corresponde ao abastecimento de aproximadamente 2.500 residências. Todas as lâmpadas entregues pelos clientes no momento da substituição foram destinadas ao descarte ecologicamente correto.

“O projeto Eficiência Solidária proporciona uma economia real para os clientes com a substituição das lâmpadas, já que a iluminação pode representar cerca de 15% da conta de energia, dependendo do hábito de consumo da família. Além disso, o programa cumpre um papel social importante de reforçar a conscientização sobre o uso racional e seguro da energia elétrica e dos recursos naturais”, afirma Bruno Mendonça, gestor da EDP.

Comparação entre as lâmpadas

Tipo de lâmpada Incandescente Fluorescente compacta LED Potência (W) 60 15 8 Fluxo luminoso (Im) 864 840 880 Temperatura de cor (k) 2.700 6.500 6500 Vida útil (horas) 1.000 8.000 25.000 (cerca de dez anos)

Como participar do projeto Eficiência Solidária

O cliente deve residir na cidade onde o posto de troca estiver instalado e estar munido da última fatura de energia (classificação residencial), documento de identidade, além de estar com as contas de energia em dia. No local, entregará até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas para receber a mesma quantidade de LED.

O projeto Eficiência Solidária faz parte do Programa de Eficiência Energética – PEE da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Com o objetivo de preservar os recursos naturais e promover a educação para o uso inteligente da energia elétrica e evitar o desperdício, o PEE da EDP realiza projetos na área de concessão que buscam a conscientização, de modo que a energia seja utilizada com responsabilidade.

Saiba mais sobre o Eficiência Solidária acessando o site edpes.eficienciasolidaria.com.br