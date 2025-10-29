Guarapari sediará o Mundial de Surfe pela primeira vez

Pela primeira vez na história, Guarapari será palco de uma etapa oficial da World Surf League (WSL). O Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025 – Etapa BB Seguros será realizado na cidade do dia 20 a 23 de novembro.

A Praia do D’Ulé vai se transformar no epicentro do surfe nacional ao sediar o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025 – Etapa BB Seguros, considerado o maior evento da modalidade já realizado no Espírito Santo.

A competição, que vale 4.000 pontos no ranking da WSL South America, reunirá os melhores surfistas da América do Sul e promete movimentar o esporte, o turismo e a economia local.

Desde 2022, o Circuito Banco do Brasil de Surfe se consolidou como um dos principais fomentadores do esporte no país, promovendo disputas de alto nível e uma programação que celebra a cultura do surfe em cada cidade-sede. Em Guarapari, o evento marca um momento histórico, colocando o município definitivamente no mapa mundial do surfe.

“O Espírito Santo possui surfistas de destaque no cenário nacional. Trazer uma etapa deste porte para Guarapari é valorizar essa história e, ao mesmo tempo, abrir portas para as novas gerações de competidores. Queremos que a Etapa Capixaba seja lembrada como um marco, tanto pelo nível técnico quanto pela conexão com a comunidade local”, destaca Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

Para o Banco do Brasil, patrocinador oficial do circuito, o evento reforça o compromisso com o incentivo ao esporte e à inclusão.

“Levar o Circuito Banco do Brasil de Surfe ao Espírito Santo é motivo de muito orgulho. Por meio do surfe temos conseguido conectar gerações, impulsionar talentos e fortalecer todo o ecossistema da modalidade no país. Cada etapa é uma oportunidade de valorizar as comunidades locais e incentivar novos caminhos para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Essa presença em Guarapari reforça nosso propósito de ser um parceiro presente e relevante para o surfe do país”, afirma Maurício Toledo, executivo de promoção e patrocínio do Banco do Brasil.

A Prefeitura de Guarapari está oferecendo todo o apoio necessário para a realização da etapa, reconhecendo o potencial do evento para o desenvolvimento esportivo e turístico do município. “É uma honra para Guarapari sediar um evento dessa magnitude. Nossa cidade tem praias perfeitas para o surfe, e receber o Mundial é o reconhecimento do potencial que temos tanto no esporte quanto no turismo”, destacou o prefeito Rodrigo Borges.

O secretário municipal de Esportes, Lennon Monjardim, reforçou: “Além de colocar Guarapari em destaque no cenário internacional, o Mundial vai gerar oportunidades, movimentar a economia e inspirar nossos jovens atletas a acreditarem no esporte.”

A região de Guarapari tem tradição no surfe e é berço de grandes atletas, como Rafael Teixeira, que disputa o Challenger Series, e Krystian Kymerson, conhecido por suas manobras aéreas.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe acumula resultados expressivos desde a estreia: mais de 1.700 vagas em eventos, 600 surfistas participantes e presença em 11 cidades de 8 estados brasileiros. A competição soma pontos decisivos para o ranking sul-americano da WSL, que classifica atletas para o Challenger Series (CS) — o caminho de acesso ao Championship Tour (CT), a elite do surfe mundial.

Atualmente, o Brasil domina o cenário sul-americano, com 45 dos 50 primeiros colocados no masculino e 36 das 50 primeiras no feminino, incluindo nomes como Weslley Dantas, Mateus Herdy, Tainá Hinckel, Laura Raupp e Silvana Lima.

foto WSL/Kody Mcgregor