Guarapari será sede dos Jogos Universitários Brasileiros de Praia em 2026

today8 de agosto de 2025 remove_red_eye37

Guarapari foi confirmada, nesta quinta-feira (07), como cidade-sede do JUBs Praia 2026, etapa de praia dos Jogos Universitários Brasileiros – o maior evento esportivo universitário da América Latina.

A assinatura do acordo contou com a presença do prefeito Rodrigo Borges, do secretário municipal de Esportes Lennon Monjardim, do chefe de gabinete Rodrigo Barbosa, do deputado federal Amaro Neto, do presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Alim Maluf Neto, do presidente da Federação Universitária do Espírito Santo (FUEC), Gustavo Amorim, e do diretor esportivo da CBDU, Alessandro Battiste Gomes (Juca).

O evento reunirá cerca de 2 mil estudantes universitários de 17 a 25 anos, vindos de todas as regiões do país, para disputar modalidades que unem esporte, integração e o clima único do litoral capixaba.

As modalidades previstas incluem:

– Basquete 3×3

– Beach Soccer

– Beach Hand

– Beach Tênis

– Beach Wrestling

– Cross Training

– Futemesa

– Futevôlei

– Vôlei de Praia

– Vôlei 4×4 Misto

– Skate

– Surf

– Travessia

Todas as modalidades terão disputas nos naipes masculino e feminino. Outras provas, como aquatlon, poderão ser incluídas de acordo com as condições técnicas do município.

Segundo o prefeito Rodrigo Borges, sediar o JUBs Praia é um marco para o esporte e para o turismo da cidade. “Guarapari tem o cenário ideal para receber um evento dessa magnitude. Além de incentivar o esporte universitário, vamos movimentar a economia local e projetar o município nacionalmente.”

O secretário de Esportes, Lennon Monjardim, destacou a importância da conquista. “É uma oportunidade única para mostrar nosso potencial esportivo e a infraestrutura que estamos fortalecendo para receber grandes competições.”