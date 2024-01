Guarda de Vitória apreende carros clonados usados para entregas dos Correios

Dois veículos com restrições de furto e roubo, usados para fazer entregas dos Correios, foram apreendidos pela Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV). Os carros estavam com pai e filho, de 63 e 39 anos, respectivamente.

Os agentes chegaram até os veículos, duas Fiat Fiorino, identificados com cores e plotagem dos Correios, após um minucioso levantamento da Gerência de Inteligência.

“Pai e filho saíram de Vitória no dia 20 de dezembro para Barbacena, em Minas Gerais, para trazerem os veículos aqui para a Grande Vitória. No local marcado, fizeram um contrato com uma empresa que presta serviço terceirizado para os Correios. Com os veículos aqui, eles faziam a rota diária de trabalho”, apontou a comandante da Guarda de Vitória, Dayse Barbosa.

O primeiro carro apreendido foi abordado na Ilha do Príncipe, nas proximidades da Rodoviária de Vitória. O outro veículo foi encontrado no bairro Vila Merlo, em Cariacica, no quintal da casa do filho do primeiro motorista. Em contato com os agentes da Guarda, os conduzidos mantiveram a versão de que haviam conseguido os veículos por meio de contrato com uma empresa mineira, que prestava o serviço de entrega para os Correios.

“Os carros com restrição de roubo haviam recebido placas de veículos idênticos em modelo e cor, ou seja, se tornaram clones dos originais. A Gerência de Inteligência junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou que veículos com placas iguais circulava simultaneamente aqui em Vitória e no Rio de Janeiro”, descreveu a comandante.

A operação foi realizada na manhã de sábado (13). Após verificar o chassi de cada uma das Fiorino, foi comprovado que os carros possuíam restrição de furto e roubo em Minas Gerais. O fato de haver mais de um veículo nesta situação circulando na Grande Vitória, chamou a atenção.

“Não está descartado que existam outros veículos clonados e atendendo aos Correios da mesma forma. A Gerência de Inteligência vai continuar com os levantamentos e repassará para a polícia judiciária”, completou Dayse Barbosa.

Pai e filho foram levados para a Delegacia Regional de Vitória para que fossem realizados os devidos procedimentos necessários. A Polícia Federal também foi comunicada.