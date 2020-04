Guarda Municipal atua em barreira sanitária entre Anchieta e Alfredo Chaves

today21 de abril de 2020 remove_red_eye29

A Guarda Civil Municipal de Anchieta iniciou hoje (21), junto à equipe de fiscalização, novas ações de orientação no município em cumprimento ao Decreto nº 6002/2020, que determina novas medidas de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). Uma equipe da Guarda também está atuando em parceria com Alfredo Chaves em uma barreira sanitária na ES 146, na divisa entre os dois municípios.

De acordo com o gerente da Guarda, Wander Nogueira, Anchieta disponibilizou para Alfredo Chaves, além dos agentes, medidores de temperatura para ajudar na inspeção. Os agentes de segurança de Anchieta estão atuando na barreira sanitária junto aos servidores da saúde da cidade vizinha. A ação deve durar alguns dias, em virtude de Alfredo Chaves estar classificada, segundo o governo do Estado, como cidade de alto risco para o contágio da Covid-19.

Em Anchieta a Guarda Municipal irá inspecionar o acesso às praias, as entradas da cidade, além de vistoriar o cumprimento das determinações conforme o decreto no comércio. Os agentes da Guarda, os fiscais, os guardas vida e os agentes da Defesa Civil estão realizando um excelente trabalho em parceria com os servidores da Secretaria de Saúde nas ações de enfrentamento à pandemia.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta às pessoas, que precisarem sair de casa, usem máscaras, lavem as mãos com água e sabão frequentemente e evite aglomerações.