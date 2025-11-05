Guarda Municipal captura criminoso em tempo recorde em Anchieta

A eficiência e a integração das forças de segurança de Anchieta foram fundamentais para a rápida prisão de um homem acusado de feminicídio, ocorrido na manhã desta terça-feira (4).

A ação contou com o trabalho conjunto da Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, além do apoio do moderno sistema de videomonitoramento do município, que possibilitou a identificação e localização do suspeito em poucas horas.

O autor confesso do crime, de 26 anos, foi preso em flagrante após o homicídio que vitimou Jéssica Nattallia Barbosa, de 31 anos. Segundo informações das investigações, o homem teria levado a vítima até uma estrada deserta na via que liga Anchieta a Belo Horizonte, onde cometeu o crime.

De acordo com a Prefeitura de Anchieta, a rápida captura foi resultado de uma operação coordenada entre as forças de segurança, com troca eficiente de informações, uso estratégico das câmeras de vigilância e resposta imediata da Guarda Municipal.

O caso causou grande comoção na comunidade local e reforça a importância da integração das forças policiais e do combate contínuo à violência contra a mulher.

Entenda o caso

Na tarde desta terça-feira, 04, Jéssica Nattallia Barbosa de Souza Pereira de Assis, de 31 anos, foi morta a tiros pelo namorado João Lucas Neves Benevides, de 26 anos, na rodovia ES 060, na localidade de Belo Horizonte, em Anchieta.

Uma pessoa que passava pela rodovia avistou a vítima caída no asfalto e foi até a Delegacia da Polícia Civil para informar sobre o ocorrido.

A Guarda Municipal foi acionada e, ao chegar ao local, solicitou uma ambulância para socorrer a vítima, que havia sido atingida por cinco disparos de arma de fogo.

Jéssica foi levada para o Pronto Atendimento de Anchieta e transferida para um hospital em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Segundo informações da Guarda, testemunhas relataram que Jéssica havia sido vista minutos antes do crime na garupa de uma motocicleta conduzida por um homem, no bairro Recanto do Sol.

Com base nas imagens do sistema de videomonitoramento do município, a moto do suspeito foi identificada, e ele foi localizado escondido em uma área de manguezal, próxima às Ruínas do Rio Salinas.

O acusado, João Lucas Neves Benevides, de 26 anos, se entregou e confessou o crime.

Durante o depoimento, ele afirmou que mantinha um relacionamento com a vítima há cerca de um mês, mas que sentia ciúmes dela em relação ao próprio irmão — a quem também pretendia matar.

De acordo com a investigação, João Lucas teria buscado Jéssica em casa, em Piúma, na segunda-feira (3), e a levado até Anchieta, onde cometeu o assassinato.

O secretário de Segurança Pública de Anchieta, Wander Nogueira, informou que o suspeito possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e estava foragido da Justiça. Com ele, foram apreendidos uma pistola e dois carregadores.

Segundo a delegada de Anchieta, Luiza Jacob, o homem foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado e encaminhado ao presídio de Guarapari.