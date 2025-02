Guarda Municipal de Cachoeiro prende suspeito de furto no Mercado Municipal do Amarelo

today20 de fevereiro de 2025 remove_red_eye38

Nesta quarta-feira (19), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim prendeu um homem suspeito de arrombar e furtar o Mercado Municipal do Amarelo.

A equipe da GCM se deslocou até a Rua Fernando de Melo, no bairro Independência, onde o suspeito foi localizado e identificado. A vítima do furto, munida de fotos e vídeos que ajudaram na identificação do detido, o reconheceu e apontou como responsável pelo crime.

Após o reconhecimento, o homem foi preso e conduzido pela Guarda Municipal até o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) para as medidas legais.

A ação da Guarda Civil Municipal reflete o empenho da instituição em garantir a segurança da população e combater crimes no município. O Mercado Municipal do Amarelo já havia sido alvo de outros episódios semelhantes, e a prisão do suspeito representa um avanço no combate ao furto e à violência no comércio local.