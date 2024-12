Guarda Municipal de Viana intensifica ações contra irregularidades em motocicletas

Nesta semana, a Guarda Municipal de Viana reforçou as fiscalizações voltadas à segurança no trânsito e combate a irregularidades em motocicletas.

Na terça-feira (24), a equipe atuou no bairro Vale do Sol, onde identificou um indivíduo causando transtornos com uma motocicleta sem placas e com escapamento aberto. O responsável foi detido, e o veículo, apreendido.

Já na quarta-feira (25), a operação foi ampliada para diversos pontos do município, com foco em motocicletas com adulteração nos canos de descarga. Foram realizadas 15 abordagens, resultando na remoção de três veículos que estavam em desacordo com as normas de trânsito.

As ações integram o compromisso da Prefeitura de Viana e da Guarda Municipal em promover a segurança e a qualidade de vida para os moradores, além de reduzir práticas que gerem incômodos à população.

O telefone de plantão da Guarda municipal de Viana é o 27 99738-8787.