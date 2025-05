Guarda Municipal de Viana prende suspeito com mandado da Lei Maria da Penha

A Guarda Civil Municipal de Viana realizou, na manhã desta segunda-feira (05), uma operação integrada com a Força Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES) que resultou na prisão de um homem com mandado de prisão em aberto por crime enquadrado na Lei Maria da Penha.

A ação ocorreu por volta das 6h, na Rua Santa Helena, bairro Campo Verde, após informações indicarem que o suspeito circulava pela região. As equipes montaram um cerco tático e realizaram a abordagem a uma motocicleta com dois ocupantes, sendo o passageiro o alvo do mandado.

Durante a abordagem, o suspeito forneceu informações falsas por três vezes na tentativa de enganar os agentes, mas foi identificado por meio de documentos encontrados em seu bolso, incluindo um celular e um cartão de crédito em seu nome.

O indivíduo foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde ficou à disposição da Justiça.

A Prefeitura de Viana reafirma seu compromisso com a segurança da população e a proteção das vítimas de violência doméstica, atuando de forma integrada com os órgãos de segurança pública.

A população pode contribuir no combate à criminalidade no município com denúncias por meio de canais como o Disque Denúncia 181 e o Plantão da Guarda Civil Municipal de Viana no número (27) 99738-8787.