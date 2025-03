Guarda Municipal de Viana prende suspeito de estupro nesta quinta-feira (20)

Na tarde desta quinta-feira (20), a Delegacia da Mulher (DEAM), com apoio da Guarda Municipal, prendeu um suspeito de cometer estupro contra uma mulher na comunidade de Seringal, em Viana. A vítima em questão era cunhada do suspeito. O indivíduo foi conduzido a penitenciária agrícola.

Ainda nesta quinta, durante patrulha preventiva, a Guarda Municipal abordou um menor de 17 anos em atitude suspeita no bairro Arlindo Villaschi. Durante a averiguação, o mesmo confessou ter roubado um relógio da marca Rolex, quando questionado pelos agentes. Com o suspeito também foram apreendidos R$ 55, três pinos e duas buchas de substâncias análogas à cocaína. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (DEACLE).