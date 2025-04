Guarda Municipal recupera motocicletas adulteradas em Viana

today14 de abril de 2025 remove_red_eye108

Na manhã desta segunda-feira (14), a Guarda Civil Municipal de Viana realizou ações durante patrulhamento preventivo, resultando na detenção de suspeitos e apreensão de motocicletas com sinais de adulteração.

A primeira ocorrência foi registrada durante o patrulhamento preventivo da operação “Plantão Coruja”, realizada durante as primeiras horas da manhã em pontos de grande circulação da cidade. Ao circularem pelo bairro Soteco, os agentes visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta sem placas. Ao receberem ordem de parada, os suspeitos empreenderam fuga, sendo interceptados no bairro Areinha. Ambos foram detidos por direção perigosa e supressão de sinal identificador de veículo automotor.

Já no bairro Nova Bethânia, durante patrulhamento de rotina, a equipe da Guarda Municipal identificou uma motocicleta estacionada de forma irregular. Ao realizar a consulta no sistema, os agentes perceberam divergências nas características do veículo. Após análise mais detalhada foram encontrados indícios de adulteração. Durante a abordagem, um homem que se aproximava da motocicleta fugiu ao notar a presença dos agentes, não sendo possível localizá-lo.

As motocicletas apreendidas foram removidas por guincho e encaminhadas ao pátio BR Estadia. Os indivíduos detidos foram encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

As ações integram as estratégias de segurança preventiva do município e reforçam o compromisso da Guarda Civil Municipal com a preservação da ordem pública e o combate à criminalidade em Viana.

A população pode colaborar com a segurança pública e denunciar situações suspeitas entrando em contato com a Guarda Civil Municipal de Viana por meio do telefone (27) 99738-8787.