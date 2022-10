Guarda Responsável: crianças aprendem sobre cuidados com os animais em Vitória

today21 de outubro de 2022 remove_red_eye22

Os animais domésticos trazem alegria para o lar, ajudam no desenvolvimento das crianças e são ótimas companhias para todas as idades. Mas, esses amigos valiosos precisam de cuidados especiais e carinho sem medida. Por isso, Vitória desenvolve atividades educativas com estudantes da capital para ensiná-los sobre cuidar e proteger seus animais.

Nesta sexta-feira (21), aproximadamente 70 estudantes dos 4° anos A e B matutino e vespertino do Colégio Renovação, do bairro Jardim Camburi, desenvolveram atividades educativas dentro do projeto Guarda Responsável de Animais Domésticos.

As atividades, conduzidas pela equipe técnica da Gerência de Educação Ambiental da Semmam, por meio do Centro de Educação Ambiental (CEA) Mata Paludosa, foram realizadas no pátio da escola, em três momentos, marcados por contação de história, jogos educativos e bate-papo sobre a guarda responsável de animais domésticos e o bem-estar animal.

Os estudantes puderam conhecer a história do cachorro “Sorvetão”, que faz parte do Gibi da Saúde. Cada aluno levou para casa um exemplar do Gibi para fazer a leitura junto às suas famílias e desenvolver as atividades propostas no material. Por meio da história, os estudantes aprenderam ainda mais sobre cuidados e responsabilidades em relação aos animais.

Caixa do conhecimento

Na atividade do jogo “Caixa do Conhecimento”, os estudantes puderam interagir com conteúdos que tem por objetivo ensinar sobre várias atitudes que devemos ter com os animais para mantê-los sempre saudáveis e felizes, além daquelas que são negativas e consideradas crime relacionadas aos maus tratos, negligência ou abuso ao animal.

Ao final, foram realizadas atividades que possibilitaram um bate-papo explicativo sobre comportamentos dos animais, atitudes que todos devem ter no dia a dia e ainda alguns relatos sobre o comportamento dos próprios animais em casa.

O projeto educativo foi planejado em junho deste ano e desde então os estudantes participaram de várias ações que compõem o Cardápio de Atividades.

“É Importante a formação de multiplicadores sobre o cuidado necessário com os animais, já que a responsabilidade vai muito além de dar água e comida. São necessários cuidados com a saúde, bem-estar, com as condições do ambiente e até interação familiar. O animal também gera despesa e passa a ser responsabilidade dessa família, já que ele passa a integrar a família, que então será multiespecie, formada por humanos e animais. Assim, é uma oportunidade de sensibilizar esses estudantes e eles serão multiplicadores dessa informação”, comentou a subsecretaria de Qualidade Ambiental e Bem-estar Animal, Cristiane Stem.

Palestra

A palestra educativa foi a proposta inicial e, na sequência, um bate-papo com a veterinária Ana, outro bate-papo sobre o protetores de animais, pesquisa sobre vacinas e doenças, entre outras atividades.

O encerramento das ações está previsto para o dia 11 de novembro, quando os estudantes sairão da escola e farão abordagens educativas aos munícipes no “Pracão” do Atlântica Parque, que fica próximo à praia de Jardim Camburi, orientando sobre: uso de coleira e guia nos seus PETs, recolhimento dos dejetos, destinação correta dos dejetos, passeios em horários frescos, entre outras informações.

Para mais informações sobre o Projeto “Educação Ambiental para Guarda Responsável de Animais Domésticos”, basta entrar em contato com a Gerência de Educação Ambiental (GEA), da Semmam, pelo telefone (27) 3382-6536 / (27) 3382-6585 ou buscar informações no Portal Interativo de Educação Ambiental Interage Vix.

foto divulgação