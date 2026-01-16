Guriri recebe pela primeira vez a 1ª Etapa do Brasileiro de Futevôlei

A Praia de Guriri, em São Mateus, será palco de um evento inédito no Espírito Santo entre os dias 16 e 18 de janeiro: a 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Futevôlei. Pela primeira vez no Estado, a competição reúne as melhores duplas do país e transforma o balneário em um grande centro do esporte de areia, com disputas de alto nível técnico e atrações para o público. O público poderá conferir de forma gratuita a programação que acontece na arena de esportes montada na areia, na região central do balneário.

Ao todo, 42 duplas entram em quadra ao longo da programação. O momento abre espaço para que atletas em ascensão tenham a oportunidade de competir lado a lado com jogadores profissionais. Desse processo, apenas seis duplas garantem vaga para se juntar à elite do futevôlei nacional na fase principal do campeonato. Além das partidas oficiais, o evento contará com desafios especiais envolvendo grandes nomes do esporte, como Dinelson, Dagoberto e Dedé.

O campeonato integra a programação esportiva de verão de Guriri, que durante o mês de janeiro também recebe competições de beach tennis, vôlei de praia e handebol de areia, reunindo atletas, turistas e moradores em disputas vibrantes no litoral norte capixaba.

A experiência vai além do esporte. Ainda, o balneário segue com uma programação de shows até primeiro de fevereiro.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de São Mateus, em parceria com a Estação Open e a ADETUR (Instância de Governança Regional de Turismo do Verde e das Águas).

Confira a programação completa da competição

16/01 – (sexta-feira)

08h – Categoria Aprendiz

12h – Qualify

17h – Categoria Feminino Iniciante

18h – Desafio Dinelson X Dagoberto

19h – Desafio Bença Show X Dedé

17/01 – (sábado)

09h – Categoria Master Livre

12h – Categoria Iniciante

13h – Categoria Profissional

19h – Desafio Bença Show

18/01 – (domingo)

10h – Categoria Amador Intermediário

15h – Categoria Master Iniciante

13h – Categoria Profissional

17h – Desafio Bença Show