Gusttavo Lima apresenta feat com Maiara & Maraisa

“Oficializar” é a sexta canção do DVD “Paraíso Particular”, álbum dá sequência às comemorações dos 15 anos de carreira profissional do sertanejo

Já está no ar mais um hit do DVD “Paraíso Particular”. Após emplacar as cinco primeiras faixas liberadas deste novo álbum nas principais playlists de todos os serviços de streaming, o cantor Gusttavo Lima acaba de divulgar a canção “Oficializar”, com participação especial da dupla Maiara & Maraisa. Amigos há quase 20 anos, os três artistas estão juntos pela primeira vez em um projeto audiovisual e prometem mexer com o coração de todos os fãs.

Muito romântica, “Oficializar” é mais uma música composta por Gusttavo Lima, que assina a letra em parceria com Denner Ferrari, Marcos Esteves e Renno Poeta. O refrão, bem marcado, traz versos que falam que maturidade é saber a hora de dar um basta em um relacionamento: “Só tá faltando oficializar, que acabou / Nesta casa não tem nenhum pingo de amor / Só tá faltando oficializar o fim da gente / Melhor um ‘parou por aqui’ do que tristes pra sempre”. O videoclipe já pode ser assistido no YouTube.

“Maiara & Maraisa fazem parte da minha vida muito além dos palcos. A gente se conhece há bastante tempo, mas, nunca tivemos a oportunidade de gravarmos nada juntos. Quando comecei a planejar este DVD, elas, com certeza, foram um dos primeiros nomes que pensei e estou feliz demais por terem aceitado o convite e estarem comigo nesta canção”, revela Gusttavo Lima.

“Estamos profundamente honradas por esse convite. Fazer um feat com o Gusttavo é a concretização de um sonho, uma realização pessoal e profissional. A música que gravamos juntos é dele e isso pra gente nos conecta ainda mais, porque tem muito a ver com a nossa identidade. Temos uma ligação incrível com ele e esperamos que esse seja apenas o primeiro dos muitos projetos e a primeira das muitas músicas que faremos juntos nas nossas vidas. Obrigada pelo convite e pela sua amizade”, agradecem as gêmeas que são presenças constantes no Buteco – festival idealizado pelo Embaixador.

Vale destacar que o DVD “Paraíso Particular” foi gravado na casa do cantor Gusttavo Lima em Bela Vista de Goiás (GO) no dia 04 de julho e traz um total de 22 faixas inéditas. Além da canção “Oficializar” com Maiara & Maraisa, o artista já disponibilizou outras cinco canções do álbum: “Mala dos Porta Mala” (com Matheus & Kauan), “Oi Vida” (feat Wesley Safadão), “Inesquecível”, “Devolve” e “Compensa”.

Apenas no YouTube, os vídeos oficiais já somam mais de 60 milhões de views. Com lançamento pela Sony Music e Balada Music, o projeto conta também com as participações especiais de Ana Castela, Bruno & Denner, Bruno & Marrone, George Henrique & Rodrigo, Gustavo Mioto, Hugo & Guilherme, Mari Fernandez, Murilo Huff e Simone Mendes.

