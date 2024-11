“Histórias que é melhor não contar” chega aos cinemas brasileiros em 19 de dezembro

Novo filme de comédia do diretor espanhol Cesc Gay traz bom humor e reflexões para as telonas

HISTÓRIAS QUE É MELHOR NÃO CONTAR, novo filme do diretor e roteirista espanhol Cesc Gay, conhecido por explorar as complexidades das relações humanas com uma sensibilidade única, chega aos cinemas brasileiros em 19 de dezembro com distribuição da Pandora Filmes. O longa mergulha em um universo de segredos não ditos, questões familiares não resolvidas e momentos de tensão emocional combinados a muitos momentos cômicos, que irão render risadas e reflexões.

Como o próprio título já sugere, o filme explora momentos e acontecimentos que, por diversas razões, não são ou não deveriam ser compartilhados. Através da história de cinco personagens que não se conhecem, mas cujas histórias se entrelaçam por viverem todos na mesma cidade, o longa retrata em um tom cômico situações em que reconhecemos nós mesmos, mas que preferimos não explicar… ou melhor, esquecer. Inesperados encontros, momentos ridículos e decisões absurdas: cinco histórias com ácido, mas olhar compassivo para a nossa incapacidade de governar as nossas próprias emoções.

Cesc Gay tem uma habilidade notável em criar ambientes de grande intimidade entre os personagens e combinar perfeitamente comédia e drama, algo que já ficou evidente em filmes anteriores como “Sentimentos”, “Truman” e “O Que os Homens Falam”. Em HISTÓRIAS QUE É MELHOR NÃO CONTAR, ele retorna à sua marca registrada: o foco nas pequenas tensões cotidianas e na comicidade das interações humanas.

“O filme é uma comédia urbana que conta cinco histórias estreladas por diferentes personagens que não se conhecem, unidos apenas pelo fato de viverem na mesma cidade. Cinco histórias focadas na vida sentimental e amorosa de nossos protagonistas que mostram com grande ironia o quão absurdo, ridículo, constrangedor, surpreendente e muitas vezes patéticas são nossas reações quando se trata de amor e sentimentos. As decisões que tomamos, as mentiras que contamos e, em última análise, tudo o que se move entre o que somos e o que pensamos que somos. Este filme mostra aqueles momentos que todos podemos vivenciar em algum momento, mas nunca gostaria de compartilhar. Histórias que os protagonistas preferem não revelar ou confessar. Por modéstia, ridículo ou orgulho.”, declara o diretor.

O elenco, que conta com uma série de artistas espanhóis talentosos como Chino Darín, Anna Castillo, Quim Gutiérrez, Verónica Echegui, Brays Efe, Maribel Verdú e Alexandra Jiménez, transmite com precisão as contradições e os dilemas internos de cada um. A construção de personagens é um dos pontos fortes do filme, uma vez que a trama não recorre a grandes momentos de dramatização, mas sim a diálogos cuidadosamente elaborados de forma espirituosa.

HISTÓRIAS QUE É MELHOR NÃO CONTAR é uma reflexão sobre a natureza humana: sobre os segredos que carregamos, sobre a forma como nos distanciamos uns dos outros por conta destes segredos, e, talvez, sobre a necessidade de finalmente confrontar as verdades que evitamos.

Sinopse

Em um estilo cômico, “Stories Not to Be Told” retrata situações em que nos reconhecemos, mas que preferimos não explicar… ou melhor, esquecer. Encontros inesperados, momentos ridículos e decisões absurdas: cinco histórias com um olhar ácido, mas compassivo, sobre nossa incapacidade de controlar nossas próprias emoções.

Elenco

Álex CHINO DARÍN

Laura ANNA CASTILLO

Raúl JAVIER REY

Luís ALEX BRENDEMÜHL

Carlos ANTONIO DE LA TORRE

Ana MARÍA LEÓN

Sandra EVA REYES

Carol ALEXANDRA JIMÉNEZ

Blanca MARIBEL VERDÚ

Ángela NORA NAVAS

Andrés JOSÉ CORONADO

Bárbara ALEJANDRA ONIEVA

David JAVIER CÁMARA

Edu QUIM GUTIÉRREZ

Jota BRAYS EFE

Sofía VERÓNICA ECHEGUI