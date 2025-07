Homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas é detido em Viana

Durante patrulhamento preventivo realizado na Avenida Espírito Santo, no bairro Arlindo Villaschi, agentes da Guarda Municipal de Viana abordaram um motociclista que estava realizando uma conversão irregular.

A equipe deu ordem de parada e procedeu com a abordagem. Inicialmente, o condutor não apresentou irregularidades relacionadas ao veículo. No entanto, ao ser questionado sobre sua identidade, forneceu informações desencontradas. Primeiro se identificou como Michael Matos Martins, nome que não correspondia à data de nascimento informada. Em seguida, afirmou se chamar Murilo Bicalho, mas esse nome também não constava no sistema.

Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os agentes identificaram o nome verdadeiro do suspeito: Murilo Matos Martins, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Ao ser confrontado com a descoberta, o suspeito tentou fugir, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e a utilização de spray lacrimogêneo, devido à resistência apresentada. Ele foi contido e algemado, conforme previsto em protocolo, para evitar nova tentativa de fuga e garantir a segurança dos envolvidos.

Com o suspeito foram encontrados um aparelho celular modelo Redmi 13 e a quantia de R$ 20,00 em espécie. A motocicleta foi entregue, com autorização do próprio detido, a um parente. O indivíduo foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica (4ª DRC).