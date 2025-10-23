Homem condenado por dois homicídios é preso em operação conjunta no Espírito Santo

today22 de outubro de 2025 remove_red_eye40

Um homem de 50 anos, condenado a 25 anos de prisão por envolvimento em dois homicídios ocorridos em Minas Gerais, foi preso nessa segunda-feira (20) durante uma ação conjunta da Operação Estado Presente.

A operação contou com o trabalho integrado de policiais civis do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Norte, responsáveis pelo Cerco Inteligente do Estado, e com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio do sistema de monitoramento Alerta Brasil.

A integração entre os dois sistemas possibilitou identificar e rastrear o veículo utilizado pelo suspeito, considerado de extrema periculosidade. Ele foi abordado no bairro Segato, no município de Aracruz, e não ofereceu resistência. Além do mandado de prisão por homicídio, constava contra o suspeito um mandado de recaptura, expedido pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Colatina, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

“Esse indivíduo é um conhecido da polícia desde 2005. Ele atentou contra a vida de um policial civil dando uma facada nele, durante uma operação e, desde então, vem cometendo diversos homicídios. Ele estava foragido há mais de sete anos, ninguém conseguia prendê-lo e hoje a gente conseguiu. Esse indivíduo é extremamente perigoso”, explicou o superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Fabricio Dutra.