Homem é flagrado por câmeras furtando carro e acaba detido em Vitória

3 de junho de 2025

Na noite desta segunda-feira (02), um homem de 29 anos foi detido após ser flagrado pelas câmeras da Central de Monitoramento (Ciom) da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) furtando o interior de um veículo no Centro da cidade.

As imagens registradas mostram o momento em que o suspeito força a porta de um carro estacionado na Avenida Princesa Isabel e retira uma mochila do interior do veículo. A ação rápida da equipe de monitoramento permitiu que a GCMV agisse prontamente, resultando na detenção do indivíduo.

Logo, os operadores da Central de Monitoramento comunicaram o fato às equipes de patrulhamento. “Nossa equipe chegou rapidamente ao local e o encontrou correndo com a mochila nas costas pela Avenida Princesa Isabel. Realizamos a abordagem e, ao ser questionado sobre a propriedade do bem, ele respondeu que subtraiu do veículo”, descreveu o guarda municipal Vettorazzi, da Equipe 12h da Guarda de Vitória.

Na mochila havia um videogame, dois controles, uma fonte de carregador e uma caixa de som. O detido já possui passagens pelos crimes de furto, violência contra mulher, lesão corporal e outras três por receptação de veículo roubado.

O proprietário do veículo, um servidor público de 44 anos, elogiou a eficiência da Guarda de Vitória. “Obrigado à Guarda por ter evitado o furto dos meus pertences do meu carro, me ligaram e avisaram que tinham recuperado. Parabéns pelo excelente trabalho”, disse Paulo Roberto Santana.

