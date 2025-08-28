Homem investigado por estupro de vulnerável em Alfredo Chaves é preso

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, prendeu, na manhã desta quarta-feira (27), um homem de 31 anos, no bairro Novo Horizonte, em Pedro Canário. Ele foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável, cometido em Alfredo Chaves.

De acordo com a PCES, diligências detalhadas foram realizadas para localizar e prender o suspeito, garantindo que a ação ocorresse de forma segura e sem qualquer lesão ao indivíduo. A ordem judicial foi expedida pelo Juízo da Comarca de Alfredo Chaves, no dia 27 de julho de 2023, no âmbito de investigação que apura a prática do crime de estupro de vulnerável, que tramita sob segredo de Justiça.



O investigado foi localizado pelos policiais civis da Delegacia de Pedro Canário e conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde foram adotadas as medidas de praxe. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.