Homem mais tatuado do Brasil começa a remover tatuagens. Procedimento é seguro?

today13 de agosto de 2024 remove_red_eye69

O procedimento pode ser bem desconfortável, exigindo que, em alguns casos, seja usada anestesia, afirma a médica pós-graduada em dermatologia, Dra. Nicolly Machado

O “Homem mais tatuado do Brasil”, que tinha 95% do corpo tatuado, agora decidiu remover todas as suas tatuagens por motivos religiosos.

Leandro de Souza, de 35 anos, viralizou esta semana nas redes sociais após compartilhar o processo de conversão evangélica e abandono das drogas, chamando a atenção dos internautas após anunciar que vai apagar as mais de 170 tatuagens que tem em todo o corpo durante décadas.

Leandro fez a primeira tatuagem aos 13 anos de idade por inspiração em bandas de rock, com o tempo passou a usar drogas, como LSD, ecstasy e bebidas alcóolicas, mas após se tornar evangélico, há cerca de dois anos, resolveu mudar de vida também no exterior.

“Dói muito, por mais que coloquem anestesia, é horrível a dor. Mas isso é parte do preço das coisas que fiz no passado”, disse Leandro nas redes sociais sobre a remoção a laser dos desenhos.

Como funciona a remoção a laser de tatuagens?

De acordo com a Médica Pós-graduada em dermatologia Dra. Nicolly Machado, o processo de remoção é desconfortável, são necessárias várias sessões e alguns cuidados para evitar danos à pele.

“O laser usa uma luz com um comprimento de onda específico que, ao ser direcionada para a tatuagem, quebra a tinta em pequenas partículas eliminadas naturalmente pelo corpo. Com as tecnologias mais recentes, é possível que a pele fique limpa, sem marcas ou vestígios do desenho original”.

“O tratamento geralmente não causa danos à pele, mas pode ser desconfortável, por isso, normalmente são feitas sessões mais curtas para minimizar a dor, em alguns casos, pode-se usar anestesia para ajudar com a dor”, explica.

“O número de sessões necessárias varia conforme a quantidade de tatuagens e normalmente são entre oito e dez, com intervalos de um a dois meses. O custo depende da clínica e do tipo de laser utilizado”.

A remoção de tatuagens no Brasil

O processo de remoção de tatuagens não é algo totalmente novo, principalmente no Brasil, que, de acordo com estudos, é o segundo país que mais realiza esse tipo de tratamento em todo o mundo.

Cuidados no pós-procedimento de remoção

Ainda de acordo com a Dra. Nicolly Machado, é importante ter alguns cuidados após o procedimento para garantir bons resultados e uma boa recuperação.

“Depois de remover uma tatuagem, é importante tomar alguns cuidados como proteger a pele do sol, usar roupas que cubram a área e aplicar protetor solar para evitar manchas. Mantenha, também, a pele hidratada”.

“O procedimento a laser não deve ser feito em áreas inflamadas ou com queloides, e não é recomendado se estiver grávida ou amamentando”, ressalta.