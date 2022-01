Horário de atendimento estendido para pacientes com sintomas gripais em Anchieta

today10 de janeiro de 2022 remove_red_eye70

O centro de triagem para pacientes com sinais e sintomas gripais, implantado na Vila Olímpica de Anchieta, irá ampliar o horário de atendimento a partir de hoje, 10. O novo horário será das 07h às 19h de segunda a sexta. Médico, enfermeiros e técnicos de enfermagem atuam no espaço atendendo, orientando e testando, quando necessários, pacientes com sintomas gripais e suspeitos de Covid-19.



A orientação da Secretaria de Saúde é que pessoas com sinais e sintomas gripais procurem a unidade e acessem somente o Pronto Atendimento (PA) em casos graves. Nos dias em que o centro de triagem não funcionar, devem procurar o PA. Para o atendimento na Vila Olímpica é necessário apresentar documento com foto, cartão do SUS e cartão da família.



As coletas de exames para detecção da Covid-19 (RT PcR) irão continuar sendo agendadas, porém com maior disponibilidade de horários.



O centro de triagem foi criado como ação de enfrentamento à Covid-19. O atendimento na unidade acontece somente para pacientes que apresentarem sinais e sintomas gripais.