Hospital da Polícia Militar promove palestra sobre prevenção ao câncer de pele

O Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo (HPM) promoveu, na manhã desta sexta-feira (09), uma palestra educativa voltada à prevenção do câncer de pele, como parte da Ação em Saúde de Promoção à Proteção Solar, inserida no contexto da Operação Verão 2026.

A atividade foi realizada no auditório do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e direcionada aos policiais militares empregados na Operação Verão, bem como ao efetivo administrativo da Unidade. A ação integra a campanha “Dezembro Laranja” e tem como objetivo conscientizar os militares sobre a importância da proteção solar, especialmente diante da exposição prolongada ao sol durante o período de verão e das atividades operacionais.

Durante a palestra foram abordados temas como os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pele, sinais de alerta, formas de prevenção, uso correto do protetor solar e cuidados diários essenciais à saúde do policial militar. A iniciativa reforça a adoção de medidas preventivas no ambiente de trabalho, contribuindo para a preservação da saúde e da qualidade de vida do efetivo.

A ação promovida pelo HPM evidencia o compromisso da Polícia Militar do Espírito Santo com a promoção da saúde, a prevenção de doenças ocupacionais e o cuidado contínuo com seus profissionais, especialmente em períodos de maior demanda operacional, como a Operação Verão, quando o policiamento é intensificado em áreas litorâneas e de grande circulação de pessoas.