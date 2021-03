Hospital Dr. Jayme Santos Neves abre mais 300 vagas de emprego

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 335 oportunidades de emprego distribuídas em diferentes áreas da unidade. Para se candidatar, os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e clicar no link ‘Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves’ e cadastrar os currículos na aba ‘Trabalhe Conosco’.

As vagas são para auxiliar de serviços gerais, para o setor de Higienização e Limpeza; auxiliar administrativo, em diversos setores; técnico de enfermagem, em diversos setores; enfermeiro, em diversos setores; e médico do trabalho, para o setor de Medicina do Trabalho, além de outras vagas de Nível Superior.

Aqueles que desejarem se inscrever para o cargo de auxiliar de serviços gerais é desejável Ensino Fundamental completo, técnicas de limpeza terminal e concorrente, conhecimento em separação de resíduos e utilização adequada dos produtos. Há 100 vagas disponíveis. Já para o cargo de auxiliar administrativo, com 78 vagas disponíveis, é preciso ter Ensino Médio completo, facilidade para lidar com o público e disponibilidade para trabalhar por escala, incluindo finais de semana e feriados. Não é necessário ter experiência.

Para técnico de Enfermagem estão disponíveis 100 vagas. Os interessados devem ter curso técnico completo em Enfermagem com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES). E para o cargo de enfermeiro são 56 vagas disponíveis. Os candidatos interessados precisam ter Ensino Superior completo em Enfermagem, com registro ativo também no Coren-ES.

Os profissionais com interesse no cargo de médico do trabalho precisam ter curso superior em Medicina, especialização em Medicina do Trabalho e é desejável experiência de seis meses. Além disso, o registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) é fundamental. Há uma vaga disponível.

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).