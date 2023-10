Hospital Dr. Jayme Santos Neves foi escolhido para implantação do projeto Tele UTI Obstétrica

today20 de outubro de 2023 remove_red_eye54

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, é o mais novo integrante do projeto Tele UTI Obstétrica do Ministério da Saúde, e que tem coparticipação com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). A iniciativa, de abrangência nacional, surge como mais uma ação pela redução da mortalidade materna, que é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização Mundial de Saúde (OMS) definidos para até 2030.

A essência do Tele UTI Obstétrica é a teleconsultoria, que possibilitará aos profissionais de saúde uma segunda opinião com especialistas de diferentes áreas, discussões de casos clínicos e aulas. Além de oferecer treinamentos presenciais e virtuais de habilidades e competências para o aprimoramento da assistência obstétrica e hospitalar no acompanhamento de casos de gestação de alto risco.

“Nosso foco primordial é reduzir a mortalidade materna. O projeto teve início na unidade, no final do mês de setembro, e uma das características é sua abordagem multidisciplinar, proporcionando uma sinergia na prestação de cuidados especializados. A nossa equipe de médicos obstetras e intensivistas trabalha em conjunto com os profissionais da FMUSP para desenvolver um planejamento de cuidados cada vez mais eficazes”, explicou a diretora de técnica do Hospital Dr. Jayme, Juliana Tavares.

A primeira paciente a participar do projeto e receber os cuidados da Tele UTI Obstétrica foi Raquislanne Geralda Martins, de 18 anos. A paciente, com 25 semanas de gestação, foi internada na Maternidade de Alto Risco do Hospital Dr. Jayme em 26 de agosto por conta do trabalho de parto prematuro.

Além de seu impacto direto na redução da mortalidade materna, o projeto Tele UTI Obstétrica se alinha a esforços globais para melhorar a saúde materna como um todo. O financiamento pelo Banco Mundial e a colaboração de instituições como a USP indicam um comprometimento do projeto com abordagens inovadoras e baseadas em evidências para vencer desafios de saúde significativos.

“O projeto não é apenas uma resposta à urgência de reduzir a mortalidade materna, mas também um exemplo inspirador de como a colaboração entre instituições de saúde e acadêmicas, aliada à tecnologia, pode transformar a prestação de cuidados médicos”, destacou a diretora técnica do Hospital Dr. Jayme, Juliana Tavares.