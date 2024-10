Hospital Estadual de Urgência e Emergência ‘São Lucas’ abre vagas de residência médica

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência ‘São Lucas’ (HEUE), em Vitória, está com processo seletivo aberto para dois programas de residência médica: Medicina Intensiva e Medicina de Emergência, ambos com três anos de duração. Com início previsto para o início de março de 2025, o processo seletivo será realizado em duas fases, uma prova objetiva e análise de currículo. Cada especialidade contará com duas vagas para acesso direto, sendo obrigatória a apresentação do diploma do curso de Medicina e o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Os interessados poderão se inscrever até o dia 18 de novembro, no endereço eletrônico www.evangelicovv.com.br/aebes/centro-de-ensino-e-pesquisa, onde também se encontra o edital completo.

As provas serão aplicadas no auditório do Hospital São Lucas, em Vitória, no dia 29 de novembro de 2024, no turno da tarde. É importante ressaltar que não haverá segunda chamada para as provas, sendo eliminado o candidato ausente por qualquer motivo. A duração de realização das provas será de três horas.

O resultado será divulgado no dia 23 de dezembro, no mesmo site em que a inscrição foi realizada, onde também constarão as notas finais dos candidatos aprovados, assim como a classificação por eles obtida. O candidato não aprovado será excluído do processo seletivo público e não constará da lista de classificação.