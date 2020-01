Hospital Evangélico de Cachoeiro recebe novo equipamento

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim acaba de receber um aparelho de cintilografia, utilizado no diagnóstico de câncer, doenças respiratórias e doenças do coração.



O equipamento, no valor de R$ 1 milhão, foi adquirido com recurso articulado pela senadora Rose de Freitas (PODE-ES) junto ao Ministério da Saúde – em 2019, a senadora já direcionou R$ 1,7 milhão em equipamentos ao hospital.



O aparelho de cintilografia, segundo a direção do Evangélico, será o único disponível em um hospital filantrópico do Sul do Espírito Santo.



As obras do local onde o equipamento será instalado já estão em fase final – a previsão é para ser finalizada no primeiro semestre de 2020.



Em um texto de agradecimento nas redes sociais, os representantes do hospital escreveram: “Mais uma conquista para nossa comunidade, com a ajuda da senadora Rose de Freitas, que destinou emenda para a compra deste equipamento. Somos muito grato”.