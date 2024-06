Hospital Municipal Materno Infantil, na Serra, conta agora com 70 leitos pediátricos

A carta de serviços da maior maternidade pública do Espírito Santo é ampliada. O Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI) ganha 70 novos leitos, cujas vagas são reguladas por meio de um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura da Serra. Outra novidade é o início no local da realização de cirurgias pediátricas eletivas.

As internações tiveram início nesta terça-feira (11). O HMMI passa a contar com 60 leitos de enfermaria pediátrica, além de 10 leitos de Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIPs).

Com o apoio do Estado, o Hospital também passa a ter capacidade para realizar cirurgias pediátricas eletivas. O serviço contempla avaliação do pré e pós-operatório.

O serviço terá atendimento 24 horas para crianças de 28 dias a menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias).

A primeira internação pediátrica do hospital ocorreu nesta terça-feira mesmo. Jheise Sobrinho de Andrade, 26 anos, de Vila Nova de Colares, estava com seu filho de 2 anos na UPA de Castelândia.

“Antes, caso precisasse, teríamos que ir para Vitória. Mas ainda bem que não foi preciso. Foi uma surpresa vir para cá. As instalações são ótimas e fomos bem atendidos”, disse a mãe.

Novos serviços do HMMI:

Leitos de enfermaria pediátrica – 60 vagas

UTIP – 10 vagas

Cirurgias pediátricas eletivas

Sobre o Hospital Municipal Materno Infantil

O HMMI foi inaugurado em fevereiro de 2022, e hoje funciona com 50 leitos para alojamento de gestantes e puérperas de risco habitual, Centro Obstétrico com três salas cirúrgicas, sete quartos PPP (Pré-Parto, Parto e Pós-Parto) e 10 leitos de cirurgia ginecológica.

Já foram realizados no local desde o início de seu funcionamento mais de 8,6 mil partos, além de mais de 43,4 mil atendimentos, mais de 13,3 mil internações e cerca de 580 cirurgias ginecológicas eletivas.

Banco de leite

Em fevereiro de 2024 foi inaugurado o Banco de Leite Humano (BLH) do HMMI, o primeiro municipal no Estado. O local coleta e processa leite humano pasteurizado com qualidade certificada para bebês prematuros e de baixo peso, faz coleta domiciliar, além de dar apoio ao aleitamento materno e orientação às mulheres que apresentam dificuldade ao amamentar.

Parto Humanizado

O HMMI, desde a sua inauguração, prioriza o parto humanizado, que consiste na assistência da mulher em todas as etapas. É um conjunto de procedimentos, que vão desde a gestação até o puerpério. A mulher é protagonista e as vontades e características da gestante são consideradas.

Outros serviços

A carta de serviços oferecida pelo Hospital inclui a “Árvore da Vida” – uma lembrança afetiva da placenta, entregue como um presente para as mamães após o parto normal. Outra inovação é o absorvente gelado preparado com chá de camomila para as mulheres que realizam parto normal. Além de abrigar um Cartório para que os bebês já saiam devidamente registrados, o HMMI também realiza, por exemplo, o Plano de Parto, cirurgias ginecológicas, atendimento às pessoas em situação de violência sexual, entre outros serviços.

fotos Dayana Souza