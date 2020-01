Hotéis de Vila Velha registram média de 95% de ocupação para a chegada de 2020

Vila Velha tem atraído cada vez mais turistas, principalmente para o Réveillon. Os visitantes já chegaram na cidade para não perder o espetáculo. Faltando quase 24h para o Ano Novo, os hotéis de Vila Velha registram média geral de 95% na ocupação para a chegada de 2020, segundo Graziela Reis, diretora da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH-ES).

Os hotéis situados nas orlas da Praia da Costa, Praia de Itapuã e Itaparica são os mais procurados. A expectativa é de que no Réveillon de Vila Velha, junto ao mês de janeiro, mais de 800 mil pessoas passem pela cidade.

“A prefeitura de Vila Velha se preparou para receber muitos turistas neste ano. Teremos o show de fogos, Arena Esportiva e Cultural, além da reinauguração do farol de Santa Luzia, inauguração da Tirolesa do Morro do Moreno, reinauguração de Praça na Ponta da Fruta e outra tantas atividades”, ressaltou o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, André Almeida.

Para garantir a segurança e comodidade dos banhistas também foram contratados 80 guarda-vidas e mais de 100 banheiros químicos foram instalados.



Réveillon com balsas e fogos

Contagem regressiva! Este ano, haverá fogos de artifícios em cinco localidades. Ao todo, serão 15 minutos de fogos, em média, em cada uma delas.

Na Praia da Costa haverá duas balsas, na direção da Avenida Champagnat. Itaparica também contará com uma balsa de fogos em alto mar. Já em Barra da Jucu, Praia dos Recifes e Ponta da Fruta, os shows pirotécnicos serão na areia, em um espaço delimitado para garantir a segurança de cidadãos e turistas.



Aproveite

Outros atrativos como a tirolesa instalada este mês no Morro do Moreno, o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Circuito Histórico da Prainha e um litoral com 32 km de praias limpas são atrações que vêm complementar toda essa logística de infraestrutura e também segurança, disponibilizadas para a época mais aguardada do ano.

Por Priscila Contarini

Foto: Semcom/PMVV