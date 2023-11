Ícones e novos talentos da música nacional se unem no Festival Bigstep

No próximo fim de semana, os amantes da boa música têm um encontro marcado no Festival Bigstep. O evento, aguardado com grande expectativa, acontecerá no Boulevard Shopping Vila Velha, nos dias 18 e 19, apresentando um line-up espetacular com 15 artistas que abraçam diferentes gerações e estilos musicais.

Estrelas consagradas: o palco do Bigstep receberá ícones consagrados da música brasileira. Os Paralamas do Sucesso, em turnê comemorativa pelos 40 anos de carreira, prometem embalar o público no domingo, apresentando um repertório repleto de sucessos que marcaram época.

No sábado, é a vez da banda Raimundos, em uma performance aguardada com grande expectativa após o triste falecimento do baixista Canisso, em março deste ano. Será a primeira vez que a banda tocará no Estado após essa perda significativa, prometendo uma noite memorável.

Nova geração e encontros musicais: além dos gigantes da música nacional, o Festival também celebra a nova geração de talentos. Gabriel O Pensador, pioneiro do hip hop no Brasil, trará sua energia única, apresentando sucessos de sua carreira quanto músicas do seu mais recente álbum, “Antídoto pra todo tipo de veneno”, repleto de colaborações especiais.

Os encontros musicais também prometem ter momentos inesquecíveis: Rael e a capixaba Budah, Lane e Rodrigo Costa (ex-baixista da banda Forfun), além de outras combinações como Pura Vida e Tropix. A diversidade de estilos e a fusão de talentos garantem uma experiência musical única e surpreendente.

Inclusão e acessibilidade: a organização do evento priorizou a inclusão e a acessibilidade. Gustavo Maio, sócio da cervejaria Bigstep, revelou que uma área exclusiva para pessoas com deficiência foi reservada, com uma plataforma elevada para melhor visibilidade do palco, assegurando que todos os públicos possam desfrutar dos shows de forma segura e emocionante.

Programação

Sábado (18)

– Raimundos

– Gabriel O Pensador

– Lane + Rodrigo Costa (Forfun)

– Sambasoul

– Pura Vida + Tropix

Domingo (19)

– Paralamas do Sucesso

– Casaca

– Rael + Budah

– Chorou Bebel + André Prando

– Maholic + Relima

Detalhes do evento

– Local: Boulevard Shopping Vila Velha – Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha, ES

– Horário: a partir de 14h

– Ingressos: a partir de R$ 90 (meia) disponíveis no Zigtickets

– Classificação: 18 anos

O Festival Bigstep promete ser mais do que uma simples reunião de artistas, mas sim um encontro de gerações, estilos e emoções. Uma celebração da música brasileira em toda a sua diversidade e riqueza artística.