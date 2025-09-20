Iconha se consolida como referência em segurança pública no Espírito Santo

O município de Iconha vem chamando a atenção pela tranquilidade registrada: já são mil dias sem homicídios, reflexo de um trabalho integrado de prevenção e combate à violência. O último caso foi registrado em 22 de dezembro de 2022. O resultado, segundo autoridades locais, é fruto da atuação conjunta entre as forças policiais, investimentos em políticas públicas e o engajamento da comunidade.

A Polícia Militar, com presença ostensiva nas ruas, e a Polícia Civil, com investigações direcionadas, têm atuado de forma alinhada, fortalecendo a confiança entre órgãos de segurança e moradores. Essa aproximação, apontam especialistas, tem sido decisiva para manter baixos os índices de criminalidade.

O prefeito Gedson Paulino ressaltou a importância da conquista para a imagem da cidade. “Esse número é motivo de orgulho para todos nós. Demonstra que estamos no caminho certo e que o empenho conjunto traz frutos positivos para a sociedade”, afirmou.

De acordo com analistas, períodos prolongados sem registros de crimes violentos geram reflexos positivos não apenas na sensação de bem-estar da população, mas também no fortalecimento do comércio local e na atração de turistas.

A expectativa agora é que Iconha amplie ainda mais suas políticas de prevenção, consolidando-se como modelo de segurança pública no Espírito Santo.

foto Adilson Santos