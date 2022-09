IDEB 2021 | Piúma tem o pior desempenho na educação do ensino fundamental anos finais

Foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) na última sexta-feira, dia 16, o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) referente ao ano de 2021, onde aponta a diminuição no ranking do ensino no Estado, que havia obtido o primeiro lugar nacional em 2019 com a nota 4,8.

O resultado representa uma queda de três posições, significando que o estado ficou em terceiro lugar no ranking nacional, uma redução de 0,3 pontos.

Na educação básica e alfabetização, o Espírito Santo conquistou a sétima colocação relacionada às séries iniciais, do 1º ao 5º ano, onde obteve a nota 6. De cada 100 alunos, 24 ainda não conseguem escrever corretamente e nem compreendem o que leem em comparação ao IDEB 2019.

Já do 6º ao 9º ano, o Espírito Santo ficou na 12ª posição entre os demais estados brasileiros e recebeu a nota 5. O conhecimento em matemática de alunos do 5º ano fundamental caiu para índices próximos aos de 2013.

De acordo com especialistas, esses números se devem ao período da pandemia, quando as escolas estavam fechadas e a adaptação de aulas presenciais e à distância.

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Segundo os dados divulgados, os seis municípios mais bem colocados no Estado foram Domingos Martins (6,8), Governador Lindemberg (6,8), São Roque do Canaã (6,8), Itaguaçu (6,7), Mantenópolis (6,6) e Venda Nova do Imigrante (6,6).

Os sete municípios com o pior desempenho foram: Atílio Vivácqua (5,2), Itapemirim (5,3), Irupi (5,4), Ibitirama (5,5), Presidente Kennedy (5,5), São Mateus (5,5) e Sooretama (5,5).

Vila Velha foi o mais bem colocado (5,8), seguido por Serra (5,7), Vitória (5,6) e Cariacica (5,6).

Já a Escola Tia Marlene Petri, de Alto Pongal, interior de Anchieta, alcançou a pontuação 8,0 na avaliação das séries iniciais – 1º ao 5º ano.

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

Divino de São Lourenço (5,9), Domingos Martins (5,9), Iconha (5,8) e Alfredo Chaves (5,7) estão entre os mais bem colocados nos anos finais do ensino fundamental. As cidades com o menor desempenho e que tiveram as piores classificações foram Água Doce do Norte (4,2), Piúma (4,3), Ponto Belo (4,3), Guarapari (4,4), Ecoporanga (4,5), Linhares (4,5) e Pancas.

Os municípios mais bem colocados da Grande Vitória, as cidades de Serra e Vila Velha empataram com 4,8, enquanto Cariacica e Vitória o desempenho foi de 4,6.

ENSINO MÉDIO

No ensino médio, as cidades mais bem colocadas foram Laranja da Terra, Domingos Martins, Guaçuí e Venda Nova do Imigrante, todas com a pontuação 5,5. Iúna e Marechal Floriano com 5,3.

Os menores desempenhos ficaram com Rio Novo do Sul (3,9), Dores do Rio Preto, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e Vitória ficaram com 4.

Na Grande Vitória, a capital ficou com o quinto pior desempenho do estado. Já Vila Velha lidera com a melhor colocação da região (4,5), Cariacica 4,3 e a Serra 4,2.

IDEB

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um índice que vai de 0 a 10 e reúne em um só indicador os aspectos da qualidade na educação através do desempenho em prova de português e matemática e fluxo escolar, isto é, se os alunos estão permanecendo e avançando de série na escola.

O IDEB é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB.

O índice é um importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É uma ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica, que tem estabelecido, como meta para 2022, alcançar média 6 – valor que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos.

fontes Folha Vitória e Ministério da Educação (MEC)

foto Adriana Buzzulini