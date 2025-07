Idosas do Espírito Santo disputam torneio internacional de vôlei adaptado

As atletas do projeto Viva Vôlei, da Grande Vitória, se preparam para mais um grande desafio: a Superliga Melhor Idade da América 2025, torneio internacional de vôlei adaptado que tem início nesta quarta-feira (09) e segue até domingo (13), em Palmas (TO). O evento reunirá mais de 100 equipes de diferentes estados brasileiros e países da América.

As integrantes do projeto treinam no Centro de Treinamento da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), sob a orientação da idealizadora e coordenadora Kátia Siqueira. O Projeto Viva Vôlei representará o Espírito Santo na competição com quatro equipes, em diversas categorias sênior.

“Estamos muito animadas com esse novo desafio. Será uma competição ainda maior, com representações internacionais. Levaremos cerca de 24 atletas na busca por novas medalhas”, destacou Kátia Siqueira.

Na última competição nacional disputada pelas atletas do projeto, a Superliga Melhor Idade, realizada também em Palmas no início deste ano, elas conquistaram a medalha de ouro na categoria 75+.

Para este novo torneio, as atletas embarcam nesta terça-feira (08). “Estamos nos preparando com dedicação para, mais uma vez, representar o Espírito Santo com orgulho e competir em alto nível”, reforçou Kátia Siqueira.

Vôlei adaptado

O vôlei adaptado é uma modalidade que preserva os fundamentos do vôlei tradicional, mas conta com adaptações específicas para garantir segurança e acessibilidade às pessoas idosas. Não é permitido, por exemplo, o saque por cima e o salto na linha dos três metros (cortada).

Com número crescente de adeptos no Brasil e no mundo, a modalidade conquistou sua própria confederação em 2018, a Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (CBVA), que já conta com representação em dez estados brasileiros e seis países da América do Sul.