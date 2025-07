Idosos de Anchieta representam o município nos Jogos Estaduais da Pessoa Idosa (JEPI)

Um grupo de idosos do município de Anchieta está marcando presença nos Jogos Estaduais da Pessoa Idosa (JEPI), uma iniciativa que reúne participantes de todo o Espírito Santo em uma grande celebração do esporte, da saúde e da convivência na melhor idade. Com entusiasmo e espírito esportivo, os representantes anchietenses demonstram que nunca é tarde para se manter ativo e viver novas experiências, reforçando a importância da inclusão e do bem-estar na terceira idade.

As competições já estão em andamento e seguem até o dia 1º de agosto, com todas as atividades sendo realizadas no SESC de Guarapari.

“Essa é uma iniciativa que promove não apenas o bem-estar físico, mas também o convívio social e a valorização da pessoa idosa”, disse o prefeito Léo Português.

Os atletas de Anchieta estão competindo nas modalidades bocha, dança de salão, dominó, vôlei adaptado e coreografia, modalidade em que Anchieta ficou com o primeiro lugar em 2024.