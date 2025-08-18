Idosos de Anchieta vencem Olimpíadas da Melhor Idade

today18 de agosto de 2025 remove_red_eye43

Anchieta brilhou no último sábado (16), em Itapemirim, ao conquistar o primeiro lugar geral nas Olimpíadas da Melhor Idade 2025. O município dominou o quadro de medalhas com um total de 33 conquistas, sendo 19 de ouro, 7 de prata e 7 de bronze, garantindo com folga o título da competição. O grupo de dança Força e União, campeã Estadual no JEPI, abriu o evento.

O evento reuniu atletas da terceira idade de oito municípios capixabas, em uma celebração de esporte, saúde e confraternização. As modalidades disputadas incluíram atletismo, arremesso de peso, lançamento de disco, corrida de 100, 250 e 500 metros, dominó, dama, bisca, queimada, vôlei adaptado, entre outras atividades que estimulam o corpo e a mente.

Além de Anchieta, cidades como Itapemirim (17 medalhas), Rio Novo do Sul (17) e Alfredo Chaves (12) também se destacaram na competição. Piúma, Presidente Kennedy, Iconha e Marataízes completaram a lista de participantes, mostrando a força e vitalidade da melhor idade em todo o Litoral Sul.

“Mais do que medalhas, essa vitória simboliza a energia, a amizade e a superação dos nossos atletas da melhor idade”, destacou o prefeito de Anchieta Léo Português .

Com o resultado, Anchieta reafirma seu compromisso em valorizar a melhor idade fortalecendo políticas públicas de incentivo ao esporte e à integração social.