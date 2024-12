Iema utiliza veículo operado remotamente para monitoramento de peixes

today6 de dezembro de 2024 remove_red_eye35

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) deu um importante passo no monitoramento ambiental marinho, utilizando, pela primeira vez, um Veículo Operado Remotamente (ROV) para analisar os recifes de corais no Arquipélago das Três Ilhas, localizado na parte marinha da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari. O Arquipélago tem uma das maiores biodiversidades de ecossistemas marinhos do Brasil.

O novo equipamento, que traz uma tecnologia inovadora, permite a observação subaquática de maneira precisa e segura, contribuindo para o avanço do monitoramento da biodiversidade marinha e na compreensão das condições desses ecossistemas. O uso do ROV oferece vantagens em relação aos métodos tradicionais, permitindo a coleta de dados em áreas de difícil acesso e em maiores profundidades, sem a necessidade de intervenção humana direta.

De acordo com o servidor do Iema, Gilberto Sipioni, a introdução do ROV tem sido uma experiência de aprendizado significativa para a equipe envolvida, em um processo que descreve como uma “curva de aprendizado”. “Neste início, as operações com o ROV exigem ajustes e testes, tanto nas condições de uso quanto nas técnicas de análise dos dados coletados, mas estamos trabalhando para melhorar cada vez mais”, afirmou o servidor.

Além de aprimorar o entendimento sobre o comportamento dos peixes recifais, o uso do ROV no Arquipélago das Três Ilhas contribuirá diretamente para a formulação de estratégias mais eficazes de preservação. “Com esse equipamento teremos dados mais precisos, o que é fundamental para futuras pesquisas e ações voltadas à conservação marinha”, destacou a servidora do Iema, Sandra Ribeiro.

O diretor-presidente do Iema, Mário Louzada, ressaltou que a ação é um reflexo do compromisso do órgão na preservação ambiental. “Este avanço posiciona o instituto como uma referência na busca por inovação e na utilização de novas tecnologias em prol do meio ambiente e, neste caso, na preservação dos ecossistemas marinhos”, explicou.