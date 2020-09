Ifes | Campus de Alegre abre inscrições para mestrado em Agroecologia

today18 de setembro de 2020 remove_red_eye27

O Campus de Alegre, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), realiza processo seletivo para o Mestrado Profissional em Agroecologia. As inscrições vão até 5 de novembro e devem ser efetuadas por meio de questionário eletrônico. Acesse o edital em: ifes.edu.br/processosseletivos/alunos.

Podem se inscrever no processo seletivo profissionais portadores de diploma de graduação, obtido em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), com foco nas seguintes áreas: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Engenharia (Aquicultura, Química, Ambiental e Sanitária), Tecnologias (Cafeicultura e Aquicultura) e Química.

O curso é gratuito e as disciplinas serão ofertadas na modalidade presencial. O mestrado tem duração de 24 meses, com início previsto para março de 2021.

São ofertadas 12 vagas, sendo 3 vagas serão reservadas para pretos, pardos ou indígenas (PPI) e 1 vaga para pessoas com deficiência (PcD), em atendimento à Política de Ações Afirmativas da Pós-graduação do Ifes.

Do total de vagas, 7 são para a Linha 1 – Manejo de Ecossistemas Naturais e Agroecossistemas e 5 para a Linha 2 – Sistema de Produção Agroecológico. O candidato deverá indicar uma das linhas e sublinhas de pesquisa no momento da inscrição.

Saiba mais sobre o Mestrado Profissional em Agroecologia no site do programa: ppga.alegre.ifes.edu.br.